Sénégal: Services financiers numériques - 78 % des utilisateurs ont été exposés au risque, selon l'Oqsf

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), en collaboration avec le Cgap (Consultative Group to Assist the Poor), a organisé, hier, à Dakar, un atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale sur les risques auxquels font face les utilisateurs des services financiers numériques (Sfn) au Sénégal. Cette enquête réalisée en octobre 2022 par l'Oqsf vise à renforcer la protection des consommateurs de services financiers numériques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Elle porte sur un échantillon de plus de 1 500 utilisateurs et utilisatrices de services financiers numériques sur l'ensemble du pays. Les résultats révèlent qu'au cours des 12 derniers mois, certains risques, tels que la fraude et le manque de transparence, ont affecté de nombreux utilisateurs du mobile money au Sénégal. 78 % des utilisateurs ont ainsi été exposés à au moins un risque lié à l'utilisation des Sfn. 55 % ont manqué d'informations sur les coûts avant d'effectuer une transaction, 43 % ont été victimes de tentative de fraude et 44% ont eu à faire face à des interruptions du réseau les empêchant d'effectuer une transaction. Ce travail est important, selon le Directeur exécutif de l'Oqsf, Habib Ndao, dans un contexte de développement du mobile money.

"Le Sénégal a connu une forte croissance du mobile money qui a créé de nouvelles opportunités économiques à une échelle sans précédent et notable, et le pays adopte de plus en plus les Sfn pour créer des opportunités supplémentaires d'inclusion financière pour les consommateurs. Cependant, les Sfn exacerbent également les risques existants pour les consommateurs, selon la recherche mondiale du Cgap et continuent d'introduire de nouveaux risques en constante évolution, dont la croissance de certains dépasse le taux d'adoption des services financiers numériques par les consommateurs", a souligné M. Ndao. À l'en croire, un travail de sensibilisation sera mené pour mieux outiller et protéger les consommateurs. "Les clients utilisant les services financiers numériques seront accompagnés par l'Etat pour combattre l'escroquerie. Il faut qu'ils soient conscients et protègent leurs portefeuilles en refusant de donner leurs données et informations personnelles, relatives à leur code de sécurité. Nous allons faire des recommandations à la Banque centrale [Bceao] et aux opérateurs émetteurs de monnaie", a promis Habib Ndao.