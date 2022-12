Cote d'Ivoire: Pratique du sport dans l'administration ivoirienne - Les fonctionnaires et agents de l'Etat montrent l'exemple à travers un tournoi interministériel

Le ministère des Sports veut intensifier sa politique de la pratique du sport pour tous. Afin d'amplifier cette politique du sport pour tous, le ministère des Sports a organisé la première édition du Tournoi de la Fraternité Interministérielle ( TIF).

Ainsi, à travers ce tournoi, les fonctionnaires et agents de l'Etat veulent montrer l'exemple pour la pratique du sport pour tous. Le ton a été donné, le samedi 10 décembre 2022 à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) Marcory pour la première édition du Tournoi de la Fraternité Interministérielle.

Cette activité sportive qui vise à consolider le sport, la fraternité au sein de l'administration publique et inciter à la pratique du sport s'est déroulée en présence du directeur général des Sports, Koffi Bertin, représentant le ministre des Sports. Le programme sportif spécial comportait une séance de Fitness, une démonstration de dodgeball, une compétition de maracana et des jeux de société. Une dizaine de ministères se sont affrontés dans une ambiance fair-play avec des conseils d'appui à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

"Je salue l'ensemble des ministères qui nous accompagnent dans cette initiative. Au-delà de renforcer les liens de fraternité et de cohésion au sein des différentes administrations, il nous faut montrer et donner l'exemple en matière de pratique de sport. C'est un modèle à implémenter parcours. Nous sommes satisfaits de l'engouement suscité par les participants" a indiqué le Directeur Général des Sports, Koffi Bertin. Pour son implication active et le mérite, le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale a été désigné grand vainqueur de cette édition.