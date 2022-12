Afrique de l'Ouest: BRVM - La société Sucrivoire réalise la plus forte hausse de cours ce 14 décembre 2022.

Au terme de la séance cotation de ce 14 décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la société Sucrivoire, (spécialisée dans la fabrication de sucre en Côte d'Ivoire), a réalisé la plus forte hausse de cours.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1 080 FCFA la veille à 1 160 FCFA ce 14 décembre 2022, soit une hausse de 7,41%.

Sucrivoire occupe ainsi la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 8 540 FCFA), BOA Niger (plus 6,58% à 6 395 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 5 300 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 6 450 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 295 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 200 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 11 500 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 800 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 5,71% à 1 980 FCFA).

Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard de FCFA transigé avec une réalisation de 1,084 milliard de FCFA contre 1,362 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 7,581 milliards, passant de 5929,972 milliards de FCFA la veille à 5922,391 milliards de FCFA ce 14 décembre 2022.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 14,344 milliards à 8781,526 milliards de FCFA contre 8795,870 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, la situation contrastée est encore de mise. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi régressé de 0,13% à 196,76 points contre 197,01 points la veille. Par contre, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a évolué positivement de 0,17% à 161,24 points contre 160,97 points la veille.