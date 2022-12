Algérie: Foire de la production algérienne - les visiteurs découvrent la nouvelle plateforme "Dzair Play" d'Algérie Télécom

ALGER — La participation d'Algérie Télécom à la 30ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA), qui se tient du 13 au 24 décembre, a permis aux visiteurs de découvrir ses différents services, notamment sa nouvelle plateforme de vidéos à la demande "Dzair Play", de contenu 100 % algérien, donnant accès à une panoplie de films et de documentaires algériens.

Les visiteurs de la Foire ont pu découvrir ce nouveau service qui a été lancé par Algérie Télécom afin de promouvoir et d'encourager le contenu numérique algérien, dans un espace de projection où le public pourra visionner les différents films et documentaires.

Dans ce cadre, un représentant de la direction marketing et innovation d'Algérie Télécom, Sabbagh Abdelmadjid a expliqué, que ce nouveau service peut être utilisé pour des vidéos à la demande via l'application mobile "Dzair Play" sur le système d'exploitation "Android" des tablettes, smartphones ou sur microordinateurs, ce qui permettra de mettre en valeur le patrimoine culturel national.

Le même responsable a affirmé que les abonnées aux offres Idoom Fibre et Idoom ADSL/VDSL de 15 mégabits par seconde (Mbps) ou plus, pourront avoir accès gratuit et illimité à une variété de documentaires et de films algériens en streaming.

Pour profiter de ce service qui a été lancé avec la contribution du Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, il suffit au client de s'identifier sur la plateforme "Dzair Play" d'Algérie Télécom avec son numéro de téléphone fixe et numéro client, figurant sur la facture ou le contrat d'abonnement, a ajouté M. Sabbagh.

Il est également possible, selon le représentant d'Algérie Télécom, de télécharger l'application mobile "Dzair Play" depuis le magasin des applications Google Play ou sur le site électronique (www.dzaiplay.dz).

Par ailleurs, les visiteurs de la Foire ont découvert les autres offres promotionnelles sur plusieurs produits et services de l'opérateur, à l'exemple de la plateforme numérique éducative de soutien scolaire, ainsi que des modems, routeurs et répéteurs, qui sont en vente chez Algérie Télécom .

Un espace commercial est, également, dédié à la vente sur place, où des commerciaux sont présents pour répondre aux questions et interrogations des visiteurs.