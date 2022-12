Egypte: Le Ministre des Affaires du Cabinet rencontre l'Ambassadeur d'Egypte au Soudan

Khartoum — Le Ministre des Affaires du Cabinet Osman Hussein Osman a rencontré aujourd'hui à son bureau l'Ambassadeur d'Egypte au Soudan, Hani Salah.

Le Ministre a affirmé la fermeté et la distinction des relations Egypto-Soudanaises, renouvelant le souci du Soudan de les renforcer dans tous les aspects de la coopération et de pousser en avant vers la mise en œuvre de tous les projets de coopération bilatérale et de continuer cette coopération d'une manière qui contribue à la consolidation des liens de fraternité entre les peuples de la vallée du Nil, souhaitant à l'ambassadeur Hani Salah le succès d'assumer les fonctions de son nouveau poste.

Pour sa part, l'Ambassadeur Hani a exprimé l'aspiration de la partie Egyptienne à relancer tous les aspects de la coopération et de la coordination entre les deux pays frères, et à pousser en avant la mise en œuvre de projets bilatéraux stratégiques, en particulier dans les domaines de l'interconnexion électrique et de chemin de fer.