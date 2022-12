Soudan: Al-Burhan assiste à la conclusion de l'exercice (Bannières de Victoire 4) à la base Al-Maaqeel

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a salué les commandants, les officiers, les sous-officiers et les soldats des Forces Armées qui sont déployés dans tout le pays, et a fait l'éloge des forces qui ont effectué l'exercice des Bannières de la Victoire (4), soulignant que le Commandement Général des Forces Armées continuera à fournir les capacités requises pour former les forces et élever leur efficacité au combat.

S'adressant à un festival marquant la conclusion de l'exercice des Bannières de la Victoire (4) à la base opérationnelle Al-Maaqeel Mercredi, il a affirmé qu' "il n'y a pas de règlement dans le sens où certains l'ont compris, mais il y avait des points qui ont été mis en avant avec la conviction qu'ils peuvent aider à résoudre les complications politiques actuelles, et nous les avons convenus dans le cadre d'un accord politique qui est pour l'intérêt de tous les Soudanais sans exclure personne".

Le Général Al-Burhan a indiqué qu'aucune partie ne devait tenter d'exploiter l'accord-cadre politique à son propre bénéfice, d'exclure les autres ou de chercher à saisir à nouveau le pouvoir.

Il a déclaré que les Forces Armées n'accepteront, à la phase de l'accord final du processus politique en cours, à aucun des articles qui pourraient porter atteinte aux principes fondamentaux du pays, ajoutant que les Forces Armées veulent mener le processus politique en cours à un gouvernement indépendant qui peut conduire le pays en avant.

Il a souligné que les Forces Armées rassurent les citoyens qu'elles resteront à leur service et œuvreront pour les protéger et maintenir la cohésion du pays comme elles l'avaient fait pendant des centaines d'années.

Le Général Al-Burhan a affirmé que la véritable réforme des Forces Armées comprend des amendements et des réformes dans les systèmes et les règlements qui organisent le travail de l'Armée, et que les Forces Armées sont capables de le faire et continueront à le faire d'une manière qui garantit l'intérêt du pays et de ses Forces Armées.

Il a dit que les Forces Armées ne s'opposeront pas à l'avenir à travailler sous le commandement d'un gouvernement légitime et élu choisi par le peuple conformément à des élections libres et transparentes, soulignant que les Forces Armées coopéreront maintenant avec les forces politiques pour restaurer la transformation démocratique, à condition qu'aucune d'entre elles ne tente de détourner la scène politique pour son propre intérêt.