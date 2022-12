Algérie: Ghardaïa - Moualfi appelle au développement d'une économie circulaire durable

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a appelé mercredi depuis la wilaya de Ghardaïa à la promotion et au développement d'une économie circulaire durable.

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables "œuvre en faveur de la mise en place d'une base solide pour le développement d'une économie circulaire durable qui valorise les matières résiduelles, les déchets et le développement de la technologie de recyclage", a indiqué Mme Moualfi lors de sa visite de travail dans la wilaya.

"La concrétisation d'une économie circulaire durable requiert l'adhésion des investisseurs, notamment nos jeunes dans le traitement, le tri, la valorisation des déchets par le recyclage un processus porteur, créateur d'emplois et de richesse", a-t-elle souligné.

Dans ce cadre, la ministre a mis en avant les efforts déployés par l'Etat en matière de traitement des déchets organiques, liquides et lourds, avant d'appeler les porteurs de projets algériens, notamment les jeunes, à investir dans ce créneau, soulignant que son département a mis en place une plateforme électronique "pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans le recyclage, la valorisation des déchets et les énergies renouvelables", précisant que son département "est prêt" à les accompagner.

En visitant le Centre d'enfouissement technique (CET) de la commune du chef lieu de wilaya (11 km à l'entrée nord de Ghardaïa) et qui s'étend sur plus de 16 hectares, Mme Moualfi a indiqué que "la stratégie actuelle du ministère est de passer de l'enfouissement des déchets vers le compostage, en créant des centres de compostage", rappelant que les déchets sont constitués pour plus de 75% de déchets organiques et que les Centres d'enfouissement posent le problème du foncier.

La ministre a mis en avant également l'apport de la sensibilisation et l'accompagnement des différents investisseurs, industriels, constructeurs et bâtisseurs dans la mise en place de dispositifs et installations pour préserver l'environnement et éviter la pollution dans toutes ses formes.

Accompagné par le wali de Ghardaïa, Abdellah Abinouar, Mme Moualfi s'est rendue à la mini-centrale solaire pilote à cycle combiné (électricité+solaire) de Oued N'Chou (10 Km de la ville de Ghardaïa), avant de se rendre à Ksar Tafilelt (Beni Isguen) qui avait obtenu le premier prix de la ligue arabe de l'environnement en 2014 à Marrakech, et le 1er prix de ville durable en 2016 suite à un vote des internautes intitulé "Coup de cœur des internautes City" à l'occasion de la 22e session de la Conférence des Parties (COP 22) .

Lancé en 1997, ce nouveau Ksar, implanté sur un site rocheux d'une superficie de 22 hectares et qui compte 1050 habitations, a été conçu pour une meilleure qualité de vie, en s'appuyant sur l'interprétation consciente de l'héritage architectural ancestrale et de la préservation de l'environnement.

Le Ksar allie modernité et tradition. Ses réalisateurs ont mis en place des stratégies singulières pour la gestion de ses déchets ménagers, la densification et la préservation des espaces verts, l'épuration naturelle et biologique des eaux usées de la cité, ainsi que l'agrémentation du quotidien des habitants en créant un parc animalier et végétal des zones désertiques.

Les responsables de la Fondation Amidoul ont expliqué la gestion des déchets ménagers en instaurant un système de collecte fixe et un système de valorisation et de recyclage des déchets pour plus de 1100 ménages, la création d'un système de traitement biologique des eaux usées par macrophyte à base de plants et d'un système d'éclairage public solaire.

Au terme de sa visite la ministre s'est rendue à l'unité de recherche appliquée en énergie renouvelable, située dans la zone de Noumérate, où il lui a été présentée une exposition des différents projets de recherche en énergie renouvelable dans l'enceinte de l'unité, avant de rencontrer les associations activant dans le domaine de l'environnement.