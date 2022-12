Cote d'Ivoire: Bodokro - Adhésion au RHPD - Le maire Koffi N'Da Kouakou donne ses raisons et demande le soutien des populations

Après son adhésion au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le 12 septembre 2022, Koffi N'da Kouakou, maire de Bodokro, revient sur les raisons qui l'ont amené à rejoindre le parti au pouvoir, malgré l'interdiction brandie par le Pdci-Rda.

Le dimanche 4 décembre 2022, Koffi N'da Kouakou, ex-membre du bureau politique et ex-délégué départemental Pdci-Rda de Bodokro s'est rendu à Kolikro Ahougnanou, son village natal dans le département de Béoumi pour expliquer à ses parents, les raisons de son choix et par la même occasion, solliciter leur soutien.

" Je suis un pur produit de nos terroirs et du terrain politique que je connais et que je pratique sans discontinuer depuis bientôt quarante années. Je peux dire que c'est pour le bien-être et l'épanouissement de vous, mes parents et nos enfants que j'ai adhéré au RHDP. Je l'ai fait pour rester à la table du développement présidée par le Président Alassane Ouattara. Aucun regret ne saurait m'habiter. (... ) Ma détermination est totale, elle est d'autant plus totale car elle n'a pas fait le choix d'une négociation pour m'appeler, c'est une décision personnelle ", a dit Koffi N'da Kouakou.

Il a souligné qu'après avoir observé depuis plusieurs années, la marche des partis politiques et des militants des partis politiques en Côte d'Ivoire, il a décidé d'opérer le choix du développement économique, culturel et social. Justifiant toujours son adhésion au Rhdp, le maire de Bodokro, Koffi N'da Kouakou a dit à ses hôtes.

" Je suis venu vous demander de me suivre et de m'aider à réussir ma mission avec le Rdhp. Je pense qu'avec le Rhdp, nous allons apporter beaucoup de choses à Bodokro, au département de Botro, à la région de Gbêkê et à toute la Côte d'Ivoire. Bodokro est une localité qui est depuis longtemps restée enclavée. Il est temps de sortir de l'obscurité et de marcher sur le chemin du développement tracé par le Président Alassane Ouattara. Avec notre adhésion au Rhdp, le développement va s'accélérer à Bodokro pour le bonheur de tous ", a ajouté Kouakou.

Pour la réussite de sa nouvelle démarche, le maire de Bodokro a sollicité auprès de ses parents des prières pour lui et son équipe municipale ainsi que pour le Président Alassane Ouattara et pour la paix et la quiétude sociale à Bodokro. " Je vous demande de porter en prière le Président de la République Alassane Ouattara et de me soutenir dans mon choix pour qu'ensemble nous puissions faire chemin ", a insisté Koffi N'da Kouakou.

Au nom des chefs traditionnels de Béoumi, Bodokro et Botro, Brou Kouakou, chef du village d'Ahokokro, a félicité leur fils Koffi N'Da Koffi pour son adhésion au Rhdp. Avant de rassurer le maire de Bodokro du soutien des chefs de la localité. " Nous adhérons à votre choix. Pour cela, nous allons vous accompagner afin que vous puissiez atteindre vos objectifs qui est d'aider la population. Tout changement est possible. Lorsque c'est dans le bon sens ", a rassuré Brou Kouakou.