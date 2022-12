Sénégal: Digitalisation de l'agro-business - Le e-Permis et le e-Phyto pleinement opérationnels

Plusieurs acteurs de la filière horticole et de l'agrobusiness ont exprimé, hier à Dakar, leur satisfaction devant les bons résultats de la grande initiative de digitalisation des procédures d'importation et d'exportation des produits agricoles.

Exit l'accompagnement, voici venu le temps de la pleine appropriation. Plus de 300 parties prenantes dont plus de 30% de femmes (chefs d'entreprise, producteurs, agents de la Direction de la protection des végétaux, transitaires) ont été formées sur de nouveaux outils digitaux, à savoir le e-Phyto et le e-Permis qui s'accompagnent d'une solution de paiement électronique et d'une connexion au guichet unique Orbus. Il s'était agi, depuis juin dernier, d'accompagner la dématérialisation du certificat phytosanitaire, devenu e-Phyto, et du permis d'importation des produits agricoles, le e-Permis.

Ces deux plateformes ont été réalisées en vue de réduire les coûts et les délais des opérations d'importation et d'exportation des entreprises agricoles, "dans l'objectif d'améliorer la compétitivité de ces entreprises et d'assurer une meilleure intégration du Sénégal dans les chaînes de valeurs internationales", comme l'a souligné Edouard Descotis, le Directeur général adjoint de l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. C'était l'occasion de la clôture du projet initié par le Gouvernement, en collaboration avec l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, la coopération allemande (Giz) et Gaïndé 2000, opérateur technique. D'ailleurs, selon M. Descotis, "le Sénégal s'établit comme un modèle sur le plan régional et continental en matière de digitalisation des procédures d'importation et d'exportation de produits agricoles". Il a révélé que l'utilisation de la solution e-Phyto permet au Sénégal d'échanger électroniquement les certificats phytosanitaires avec plus de 70 pays.

220 milliards de FCfa d'exportations horticoles et arachidières

Cette démarche est en droite ligne du Projet d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas), le volet agricole du Pse. Les exportations de produits arachidiers et horticoles ont atteint une valeur commerciale de presque 220 milliards FCfa, pour la campagne export 2020-2021, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture.

En simplifiant et en numérisant ces procédures, le Gouvernement entend stimuler la productivité et la compétitivité du secteur agricole et d'augmenter les exportations de fruits et légumes. Comme l'a indiqué le Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, "c'est un outil qui facilite les exportations et importations de végétaux et réduit les coûts et des délais d'exportation et d'importation dans le traitement de la procédure documentaire ainsi que les anomalies et erreurs de procédure". Pape Malick Ndao a expliqué qu'en dehors de la réduction des délais et l'apport de compétitivité à l'exportation, la digitalisation permet aussi de lutter contre la fraude, et qu'elle constitue "une orientation stratégique" du Gouvernement. La plateforme de demande de permis d'importation est "pleinement opérationnelle", a ajouté M. Ndao, précisant que "son utilisation est obligatoire pour toutes les entreprises agro-industrielles depuis le 27 juin 2022 ". Le Sénégal apporte de cette façon une contribution pour la création d'un cadre propice à la mise en œuvre de l'Accord pour la digitalisation des échanges de l'Organisation mondiale pour le commerce (Omc).