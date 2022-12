Gabon: Etat civil - L'UNFPA appuie le pays dans la modernisation de la gestion de ses données

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a organisé le 13 décembre dernier à Libreville, un atelier de restitution des conclusions sur le diagnostic de l'état civil et la production des statistiques y afférentes dans le cinquième et sixième arrondissements de Libreville. Les résultats de ce diagnostic permettra de rendre plus efficace l'élaboration de politiques, programmes et la prise de décisions dans le domaine de l'état civil au Gabon.

Cet atelier part, à en croire les parties prenantes d'un constat général : le déficit criard en matière de statistiques administratives, et des statistiques d'état civil en particulier. Cet atelier envisage de redynamiser l'archivage des données dans le système statistique national à travers ce projet pilote basé sur les 5ème et 6ème arrondissements de la capitale du pays.

Ce sont des les représentants des administrations concernées par l'état civil qui ont pris part aux travaux, en présence du représentant de UNICEF. Dans son propos d'ouverture, Dr. Patricia Keba, Représentant l'UNFPA Gabon s'est longuement exprimé sur l'intérêt de ce diagnostic. "L'enregistrement des faits d'état civil est un élément clé qui sous-tend l'identité juridique. Pourtant, des millions de personnes, les femmes et les filles en particulier, sont confrontées à des défis et des obstacles remarquables dans l'enregistrement des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des causes certifiées de décès".

Selon les Nations Unies, l'état civil est l'enregistrement continu, permanent, obligatoire et universel des faits d'état civil et de leurs caractéristiques (naissances vivantes, décès, morts fœtales, mariages et divorces, migrations). Les statistiques d'état civil jouent, un rôle important dans la planification, le suivi et l'évaluation des actions, programmes et politiques de développement.

C'est pourquoi, "le Gabon, comme d'autres pays, cherchent à évaluer son système d'état civil afin d'identifier les besoins y relatifs. Une telle nécessité de connaissance permettrait aux autorités de mesurer leur progression vers l'atteinte de l'ODD en lien avec l'état civil." A-t-elle signifié.

Pour Jeannine Laure Bakenda ep. Ibala, Consultante nationale/UNFPA, "Il y a plusieurs problèmes qui minent le système d'enregistrement d'état civil. Il a été remarqué par les autorités que notre système d'enregistrement est encore manuel. Il faut donc l'informatiser. L'UNFPA a pris un consultant national et un consultant international pour mener un diagnostic". Après avoir fait un état des lieux documentaires et sur le terrain, le diagnostic a commis de nombreuses recommandations dont la plus réalisable à court terme est la formation du personnel chargé de la transcription des actes d'état civil sur le cadre juridique et la saisie des données.

L'enregistrement des actes d'état civil permettra la production des données statistiques.

MATCHOKE TCHOUAFENE VOUNKI, Consultant international a quant à lui insisté sur le fait que "ce qui doit être amélioré véritablement c'est le cadre de coordination et de collaboration entre les différents acteurs pour que nous puissions arriver à publier régulièrement des annuaires sur l'état civil. Cela permettra d'éviter au gouvernement d'avoir des problèmes dans l'évaluation du progrès sur les ODD".

Au sortir de cet atelier, il est prévu la création d'un cadre de coordination nationale avec toutes les parties prenantes et l'élaboration d'un projet dénommé pilote pour les 5ème et 6ème arrondissements. Ce projet pilote pourrait être exécuté dans deux ans.