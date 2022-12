Gabon: Le personnel enseignant de l'école publique de Moyol (Okondja) gratifié des logements flambants neufs

Le Membre du Bureau Politique (MBP) du Parti Démocratique Gabonais (PDG) du 3ème siège du département de la Sébé-Brikolo (Sud-est du Gabon) et par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Culture, Max Samuel Oboumadjogo, a procédé récemment à la remise officielle des clefs de deux logements flambants neufs, destinés au personnel enseignant de l'école publique du village Moyol (Okondja). Il était accompagné pour la circonstance des honorables députés Mathias Otounga Ossibadjouo et Jean Boniface Koubangoye, co-acteurs du projet.

Les populations de Moyol, bourgade située dans le département de la Sébé-Brikolo (Okondja), peuvent à nouveau remercier les cadres politiques de cette circonscription administrative. Pour cause, la construction, avec livraison complète, de deux appartements de haut standing destinés au directeur et à l'enseignant principal de l'école publique dudit village. Une réalisation qui traduit la reconnaissance des autorités politiques locales aux efforts du corps pédagogique dans l'encadrement et la formation des apprenants de cette localité rurale.

Initié quelques années plus tôt par le Vénérable Sénateur Luc Oyoubi, le projet visant à doter le directoire de l'école publique de Moyol de logements décents a été poursuivi et finalisé grâce au dynamisme du membre du gouvernement Max Samuel Oboumadjogo. C'est donc accompagné des honorables députés Mathias Otounga Ossibadjouo et Jean Boniface Koubangoye, tous cadres du Parti Démocratique Gabonais (PDG), que Max Samuel Oboumadjogo a procédé à la remise officielle des clefs de ces deux joyaux aux heureux bénéficiaires.

" La problématique des structures d'accueil des personnels enseignants, dans nos villages se pose avec beaucoup d'acuité. La programmation de l'Etat en termes de construction d'infrastructures publiques oblige - de fait - les cadres de la localité à prendre des initiatives, et c'est ce que nous avons fait. Toutefois, nous sommes conscients de tout ce qu'il y a encore à entreprendre pour sécuriser l'avenir de nos enfants scolarisés en milieu rural ", a rappelé le membre du gouvernement.

Jouxtant l'école, les logements flambants neufs et comprenant chacun deux chambres à coucher, un grand séjour, deux terrasses et une cuisine moderne, font déjà la fierté et le bonheur des populations locales. Une joie matérialisée aussi bien par de nombreux témoignages de remerciement que par l'accueil populaire et chaleureux réservé à Max Samuel Oboumadjogo et à la délégation qui l'accompagnait.