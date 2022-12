Madagascar: Union européenne - 4 milliards d'ariary pour l'élection présidentielle de 2023

Les élections sont fondamentales pour le bon fonctionnement d'une démocratie, pourvu qu'elles soient transparentes, ouvertes et participatives. Ceci est au cœur des valeurs de l'UE, ce qui la conduit à soutenir des initiatives, projets dans ce sens, dans de nombreux pays et, notamment, ceux portés par la Société Civile qui visent à renforcer la capacité des citoyens (en particuliers les jeunes et les femmes) à voter et à participer au débat public.

Dans le contexte de Madagascar et en vue des prochaines échéances électorales, l'Union européenne appuiera le développement de l'efficacité des Organisations de la Société Civile (OSC) malgaches dans l'observation des élections, le renforcement de l'éducation citoyenne et la communication sur les élections à Madagascar. L'UE soutiendra, aussi, les initiatives visant à renforcer la voix des jeunes malgaches pour une plus grande participation citoyenne dans les affaires publiques du pays. C'est dans cette optique que l'Union européenne vient de signer deux conventions de partenariat, l'une avec l'Observatoire SAFIDY et l'autre avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES). La finalité de ces appuis de l'UE est d'apporter une contribution significative au développement démocratique de Madagascar.

Capacités des partis politiques

Le projet SAFIDY Maharitra, financé par l'UE à hauteur de 4 032 756 000 Ariary sur 2 ans, permettra à l'Observatoire SAFIDY de poursuivre ses stratégies d'expansion et d'amplifier ses interventions locales. Si on fait le calcul, ce projet se terminera en principe au mois de décembre 2024. Soit largement après les élections de l'année prochaine. Le projet vise la mobilisation accrue d'Organisations de Société Civile (OSC) au niveau local et en direction des jeunes pour réaffirmer la valeur du droit et devoir d'aller voter de manière réfléchie et responsable dans l'esprit des citoyens ainsi que la nécessité de protéger leur vote. Le projet couvrira 119 districts et 50% des communes du pays. Le projet permettra aussi de déployer un dispositif d'observation des prochaines élections présidentielles, et de mobiliser 5 000 observateurs répartis dans 10 000 bureaux de vote. Le projet " PARTICIPE : Citoyenneté active pour un processus électoral plus transparent, démocratique et égalitaire à Madagascar ", mis en œuvre par la FES, renforcera les compétences et les capacités des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile à Madagascar. Ce projet a un budget total de 1 792 336 000 Ariary et sera mis en œuvre sur une période de 18 mois dans les régions Analamanga, Haute Matsiatra, Atsinanana, Boeny et Atsimo Andrefana.