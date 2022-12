Cameroun: Coopération allemande au pays - Plus de 60 ans que ça dure

Pour célébrer cette coopération de plus de six décennies, des hauts responsables des parties camerounaises et allemandes se sont retrouvés le 7 décembre dernier au Musée national.

La culture est au menu de la célébration des 60 ans de la coopération. Le 7 décembre dernier au Musée national, le ministre camerounais de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey ; l'ambassadrice de l'Allemagne au Cameroun, Corina Fricke, et bien d'autres personnalités des deux pays, passent en revue des prouesses des Camerounais qui excellent dans les arts culinaire et vestimentaire, mais aussi le savoir-faire dans l'artisanat.

Concernant l'art culinaire, la coopération allemande en collaboration avec la Giz et la commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) ont présenté " le livre de la cuisine alternative au braconnage, édition 2022 ". Dans ce guide, l'on retrouve des recettes à l'instar de la salade de macaroni à la poitrine de poulet ; des émincés de bœuf aux concombres ; la poitrine de mouton aux oignons et sauce tomate ; des Ndomba de poulet, de chèvre, le rôti de poulet fumé aux oignons ; le met de pistache à la viande fumée ; des feuilles de manioc aux arachides et poissons fumés ; plat de sauté de moringa ; entre autres. Chaque recette est présentée par ses ingrédients, sa préparation et avec quel complément elle est servie.

Il est question pour le projet Giz d'appui au Bsb de présenter les risques sanitaires et écologiques liés à la consommation de la viande d'animaux sauvages. L'état des lieux de la consommation de cette viande au Cameroun garde une proportion importante, notamment en zone rurale. Le but est de " prendre au sérieux le besoin de mieux comprendre les liens entre viande de brousse, pratiques environnementales et santé humaine ".

Si la culture est marquée dans cette coopération, l'ambassadrice a rappelé pendant la phase protocolaire que l'Allemagne priorise quatre axes : la santé, le développement rural, la biodiversité, la gestion des ressources disponibles. Le minepat a indiqué une batterie de projets développés dans le cadre de cette coopération ; non sans souhaiter qu'elle va davantage se poursuivre, se densifier, pour que " nous puissions accélérer la marche du Cameroun vers son émergence à l'horizon 2035.

En cela, l'Allemagne va continuer à nous apporter son appui dans la décentralisation, la paix, la cohésion sociale, la bonne gouvernance qui est un pilier majeur dans la stratégie nationale de développement (Snd 30) ". Le ministre a renseigné plus loin que le portefeuille de la coopération axée sur quatre principaux secteurs a une enveloppe de près de 818 milliards Fcfa.

