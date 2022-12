Cameroun: News, Douala - L'OAPI a tenu la 62e session ordinaire du conseil d'administration

Du 1er au 08 Décembre la ville de Douala accueillait la 62e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle).

Avec la situation un peu délicate dans laquelle se trouve le Burkina Faso, le Cameroun a accepté d'accueillir cette 62e session ordinaire. Plusieurs activités étaient notamment prévues lors de cette rencontre. Les travaux de cette 62e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'OAPI comme toujours, s'articulaient autour de deux pôles d'activités à savoir, la réunion de la Commission des Experts du conseil qui s'est tenu du 1er au 07 décembre 2022 et la réunion des ministres fixée au jeudi 08 décembre 2022.

La réunion des ministres de ce jeudi 08 au Krystal Palace Hôtel a permis d'avoir les rapports d'activités du Directeur Général pour l'année 2021 et celui des Structures Nationales de Liaison (SNL) pour la même période. Egalement, huit (08) questions techniques étaient au centre des discussions de cette session au cours de laquelle les questions financières ont aussi été discutées. Parmi les questions techniques abordées, il est à mentionner l'état d'avancement de la mise en place du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation; le point relatif à l'adoption des lois types sur les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Le Plan Stratégique 2023-2027 proposé par la direction générale sera également soumis à l'appréciation des administrateurs.

Mais avant, lors de cette 62e session du Conseil d'administration, les Ministres, administrateurs de I'OAPI ont apprécier l'état d'avancement de certains projets et donner des orientations pour la finalisation des démarches y afférentes. Nous parlons ici du principe de la mise en place d'un mécanisme de financement des inventions et des innovations adoptées en 2020 par le conseil d'administration de l'OAPI qui s'inscrivait dans le Plan Stratégique 2018-2022 de l'Organisation devant rendre possible la création d'un écosystème de consolidation et de valorisation des innovations avec le soutien des partenaires financiers.

Il s'agissait de soutenir le développement technologique des Etats membres principalement par la valorisation des brevets qu'elle délivre. l'African Guarantee Fund (AGF), partenaire opérationnel, avait été choisi pour mener ce projet. La construction du partenariat avec cette institution a permis le déblocage d'un accès au financement des inventions et innovations à hauteur de 40 milliards de francs CFA ouvrant la perspective d'accompagnement de 1000 projets sur cinq (05) ans, avec un impact certain sur le développement économique des Etats membres.

Lors de son discours, le Directeur Général de l'OAPI, Denis L. BOHOUSSOU a réaffirmé sa volonté de continuer avec des actions fortes, lui qui a brigue un second mandat : " La direction générale de l'OAPI a à cœur de parachever ces chantiers ouverts et d'en ouvrir d'autres... " a-t-il déclaré. Les travaux réalisés au cours de cette année sont remarques et Serge PODA, le PCA de l'OAPI n'a pas manqué de mentionner cela et de féliciter le DG pour son travail abattu

L'adoption des Lois-types relatives à la protection et à la valorisation des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles et la présentation par la direction du Plan stratégique 2023-2027 de l'OAPI étaient d'autres points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit d'une actualisation du précédent plan mis en œuvre depuis 2018 avec l'arrivée de la nouvelle direction générale et celui-ci se fonde sur la vision de faire de l'OAPI "une Organisation moderne et performante au service du développement de ses Etats membres".

En effet, il servira de boussole dans la gestion de l'Organisation pour les cinq (05) prochaines années et il vise à parachever les actions engagées et formule de nouvelles activités qui concourent à l'atteinte de cette exigence de modernité et de performance. Il sera donc question au cours des cinq prochaines années d'améliorer la production, de mettre à niveau l'infrastructure, de renforcer les capacités des ressources humaines tout comme la gouvernance, de promouvoir l'utilisation stratégique du système de la Propriété intellectuelle, d'accroître la capacité d'intervention des Structures Nationales de Liaison, et enfin, d'optimiser la coopération.

Face à la presse, ce 08 Décembre, Serge PODA, le PCA de l'OAPI, a appelé toutes les structures sous régionales de protection de la propriété intellectuelle à davantage collaborer pour permettre le rayonnement de nos différentes inventions.