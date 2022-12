Afrique: Joe Biden – « Les États-Unis s'engagent à fond pour l'avenir de l'Afrique »

President Biden addressing the U.S.-Africa Business Forum on December 14, 2022

« Les États-Unis s'engagent à fond pour l'avenir de l'Afrique. Et le travail que nous avons accompli au cours des deux dernières années, en nous appuyant sur des décennies d'investissements vitaux réalisés sous les présidents américains précédents, a contribué à rendre possibles les étapes cruciales que je suis sur le point d'annoncer ». Cette assertion est du président américain, Joe Biden.

Il l'a prononcé à l'ouverture du Forum des affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu le mercredi 14 décembre à Washington. Une rencontre à laquelle avaient pris part des représentants de plus de 300 entreprises, africaines et américaines.

Le locataire de la Maison Blanche annonce le protocole d'accord historique que les Etats-Unis ont signé avec le nouveau secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine.

A l'en croire, ce protocole d'entente débloquera de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement entre nos pays et rapprochera plus que jamais l'Afrique et les États-Unis.

Le président Biden estime que c'est une énorme opportunité – une énorme opportunité pour l'avenir de l'Afrique, et les États-Unis veulent aider à concrétiser ces opportunités.

Il se réjouit de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour lui, elle représentera l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, 1,3 milliard de personnes et un marché continental totalisant 3,4 billions de dollars.

Et avec le nouveau protocole d'accord, poursuit-il, « nous faisons les choses correctement : en consacrant des protections pour les travailleurs à la fois en Afrique et aux États-Unis ».

En plus de cela, il sera question de s'intéresser aux créateurs d'entreprises et aux petites et moyennes entreprises pour faire en sorte qu'ils aient une chance d'être compétitifs.

Mais également en créant des opportunités pour les entreprises appartenant à des femmes, les entreprises appartenant à la diaspora et les entreprises appartenant à des membres de communautés historiquement défavorisées.

Et en soutenant et investissant dans les économies urbaines dynamiques et en croissance du continent. « Ensemble, nous voulons construire un avenir d'opportunités où personne – personne n'est laissé pour compte », a-t-il assuré.

500 millions de dollars du MCC pour construire et entretenir des routes

Dans cette même dynamique, le président américain fait savoir que les Etats-Unis investissent pour faciliter un plus grand commerce régional en Afrique, notamment en investissant dans les infrastructures.

Aujourd'hui, confie-t-il, la Millennium Challenge Corporation a signé son tout premier contrat de transport régional avec les gouvernements du Bénin et du Niger.

D'après lui, ce compact investira 500 millions de dollars pour construire et entretenir des routes, mettre en place des politiques qui réduisent les coûts de transport, permettre aux navires d'expédier plus facilement et plus rapidement des marchandises depuis le port de Cotonou vers les pays voisins enclavés.

Depuis le début de son administration, fait-il savoir, la MCC a annoncé de nouveaux investissements de près de 1,2 milliard de dollars en Afrique.

« Nous nous attendons à ce que la MCC engage 2,5 milliards de dollars supplémentaires dans toute l'Afrique au cours des trois prochaines années seulement, dans tous les domaines, de l'agriculture au transport en passant par l'accès aux énergies renouvelables », a-t-il ajouté.

En fait, ajoute-il, la MCC vient d'annoncer des discussions en vue de partenariats avec quatre pays africains, à savoir la Gambie, le Togo pour stimuler le développement économique.

A cela s'ajoute un compact avec le Sénégal pour renforcer les connexions régionales ; et un programme de seuil avec la Mauritanie pour aider à renforcer la gouvernance démocratique et poursuivre la réforme politique pour débloquer la croissance économique.

370 millions de dollars de la Société américaine de financement dans de nouveaux projets

Sur cette même lancée, M. Biden assure que son pays continuera à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat dans toute l'Afrique, en investissant dans le peuple d'Afrique.

Il estime que le développement du capital humain, parallèlement à l'infrastructure physique, est un autre aspect essentiel du Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondiaux.

Le président américain annonce que la Société américaine de financement du développement international investit près de 370 millions de dollars dans de nouveaux projets.

Il s'agira de 100 millions de dollars au service de l'énergie propre et fiable pour des millions de personnes en Afrique subsaharienne.

Les 20 millions de dollars vont servir de financer des engrais afin d'aider les petits exploitants agricoles, en particulier les agricultrices, à accroître les rendements de leurs cultures.

Et les 10 millions de dollars qui restent sont destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises qui contribuent à fournir de l'eau potable aux communautés de tout le continent.

350 milliards de dollars pour connecter 5 millions d'Africains

Le chef de l'Etat américain a profité de cette opportunité pour annoncer une nouvelle initiative qui consiste à la Transformation digitale avec l'Afrique.

A l'en croire, c'est un travail avec le Congrès pour investir 350 milliards de dollars afin de faciliter plus d'un demi-milliard de dollars de financement pour s'assurer que davantage de personnes de toute l'Afrique puissent participer à l'économie numérique.

Il précise que cette initiative fait intervenir des partenariats comme une nouvelle collaboration entre Microsoft et Viasat pour apporter un accès à Internet à 5 millions d'Africains, dans le cadre de l'engagement de Microsoft à offrir l'accès à 100 millions de personnes dans toute l'Afrique d'ici la fin de l'année 2025.

Un ensemble d'initiative qui lui permet de dire : « Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent ; et franchement, le monde entier réussit également ».