Afrique: Oxfam change de cap pour mener une stratégie décennale de façon plus efficace

L’Organisation internationale non gouvernementale Oxfam qui intervenait plus dans l’humanitaire change de fusil d’épaule en Afrique. Elle a opéré une restructuration organisation qui a vu la naissance de « Oxfam en Afrique ». L’objectif visé est de mettre en œuvre sa stratégie décennale de façon plus efficace.

Dans le but d’expliquer ce choix que Mme Fati N’zi Hassane, la nouvelle directrice d’Oxfam en Afrique, était face à la presse le vendredi 09 décembre 2022 à Dakar, en marge de la visite qu’elle a effectuée au Sénégal.

La directrice pays d’Oxfam au Sénégal, Mme Khar Ndiaye, explique que l’organisation évolue et s’adapte au contexte actuel pour répondre aux attentes des populations.

C’est ainsi qu’elle a reçu mandat d’adopter un nouveau modèle d’influence, en faisait des plaidoyers pour engager les pouvoirs publics dans les changements systémiques. Ce afin de parvenir à améliorer les comportements et l’engagement des populations.

Dans la même veine, Mme Fati N’zi Hassane pense, qu’en partenariat avec la société civile, il s’agira de mettre en œuvre des principes de co-création de solutions.

A la place d’un appui direct, Oxfam en Afrique va faire jouer son influence sur des thématiques comme la justice sociale, repenser les normes pour restaurer la dignité humaine.

Elle se positionne ainsi comme une plateforme pour porter la voix des Africains dans les grandes instances de réflexion.

Il sera également question de trouver des moyens plus innovants de mobilisation des ressources pour financer le maximum de projets de développement.

Oxfam est une confédération de 21 organisations indépendantes mais ne compte pour le moment que trois pays africains en l’occurrence l’Afrique du Sud, le Kenya et le Sénégal comme pays affiliés.

Dans cette dynamique, Khar Ndiaye fait savoir que le Sénégal est un pays stratégique dans son dispositif où Oxfam a investi plus huit milliards de F Cfa en cinq ans dans l’humanitaire et la résilience, l’autonomisation des femmes et des jeunes, les transferts de fonds aux ménages vulnérables, la fourniture de bons alimentaires, financements à des organisations de la société civile, entre autres.

A son avis, la nouvelle démarche consistera à repenser une nouvelle forme de partenariat dans des pays comme le Sénégal qui, de par sa portée géostratégique, est considéré comme centre d’influence pour les résultats à répliquer dans le Sahel. Il s’agit de structurer les interventions pour toucher plus de populations cibles.

Accompagnée de Mme Assalama Sidi, Directrice régionale d’Oxfam en Afrique de l’Ouest, Mme Hassane durant son séjour au Sénégal, la patronne de l’organisation continentale à rencontrer le staff d’Oxfam présent au Sénégal, les autorités étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers de l’Ong.

De nationalité nigérienne, Mme N’zi-Hassane est basée à Nairobi, au Kenya, où est basé le siège du Secrétariat d’Oxfam International.