Soudan: Abus de drogues et augmentation de la disponibilité des drogues parmi les jeunes de la population

Kassala — Une augmentation sans précédent de la criminalité dans la région de Kassala, due à l'abus et à la disponibilité des drogues, a été dénoncée par le chef du département de la Campagne nationale de lutte contre la drogue (CNLD) dans la ville. Le phénomène est particulièrement répandu chez les jeunes, mais il n'existe actuellement aucune estimation officielle du nombre de toxicomanes.

Kassala est située à la frontière avec l'Erythrée et toute la population est en panique, indique une note publiée par le NCCD, en raison de la prolifération de phénomènes criminels principalement au sein des familles.

Osman a expliqué que le centre Afia de la clinique de Kassala pour le traitement des addictions reçoit quotidiennement de nouveaux cas. Pour faire face à cette énième crise, qui s'ajoute à l'urgence alimentaire (voir Fides 10/10/2022), aux conflits tribaux (Fides 29/11/2022) qui secouent le pays, le département NCCD, en collaboration avec le gouvernement de Kassala, en plus des forces militaires et policières et des agences de l'ONU, promeut une campagne de sensibilisation des jeunes aux dangers. La substance la plus addictive est la méthamphétamine, également appelée "ice", "qui crée une dépendance dès la première dose, contrairement à l'héroïne, qui doit généralement être consommée plusieurs fois", expliquent les promoteurs.

La toxicomanie alimente également l'animosité de nombreux jeunes impliqués dans les manifestations. On dit, par exemple, que dernièrement, des groupes de manifestants contre la junte militaire à Khartoum ont pris du crystal meth, un stimulant qui crée une dépendance. Dans la déclaration d'un activiste, il est dit que dans le passé, l'abus de drogues était associé à des groupes d'âge dans la vingtaine et la trentaine. Or, à l'heure actuelle, les abus commencent dès l'âge de 12 ans.

Bien que des rapports fassent état d'un trafic de drogue au Soudan dans les années 1970, ce n'est qu'en 2003 qu'un département spécialisé dans la lutte contre la drogue a été créé. La situation s'est aggravée au cours de la dernière décennie. Le cannabis est toujours cultivé au Soudan, notamment à El Radoom, dans le sud du Darfour, et l'on pense généralement dans le pays que les Soudanais consomment de l'alcool et du cannabis pour s'amuser et atténuer les difficultés de la vie.