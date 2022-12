Madagascar: Fête de fin d'année - Un embarras de choix entre les sorties

La fête de la Saint-Sylvestre approche à grand pas. Plusieurs animations sont attendues dans la capitale le 31 décembre 2022.

Aucun temps additionnel. Le compte à rebours des 10 dernières secondes de l'année est tout près. Comme de coutume, les familles se donnent rendez-vous pour accueillir ensemble l'arrivée du nouvel an autour d'un dîner, d'un apéro, dans une ambiance festive. Il y a ceux qui s'appuient sur la solidarité familiale et décident de célébrer chez eux, Pour ceux qui veulent terminer 2022 dans les salles de fêtes, le choix est vaste.

Depuis le début du mois, chaque espace et organisateur événementiel propose aux invités une soirée somptueuse, en présence d'artistes et d'animateurs.

Carlton accueillera " Prestigious time " qui sera animée par Jaojoby, le roi du Salegy ainsi que Faniry Tana groupe et DJ Cyemci. " Nous préparons la fin d'année depuis le 1er décembre. Ces artistes ont été choisis vu leur notoriété et leurs talents pour animer les fêtes. En plus du buffet gastronomique, l'événement réserve de la musique adaptée pour toutes les générations " affirme Lily Hortensia, l'organisatrice de Prestigious time. Selon Thierry Nirina Ramandimbiarisoa, l'organisateur de l'événement, plus de 300 personnes sont attendues à l'hôtel 5 étoiles Ivato avec Tovo J'hay et l'orchestre Top Melody. " De la musique douce et vibrante sera mélangée durant la cérémonie. Nous sommes en pleine préparation et les billets sont déjà disponibles dès maintenant " ajoute- t-il.

Soirées alléchants

Harley event offrira une comédie musicale à l'Oxygen Antanimena sous le thème " Voyage dans les années 20", en plus d'un dîner dansant. "Il s'agit d'un mélange de 4 films pour un spectacle.Les préparatifs ne posent plus problème vu que le spectacle s'est déjà tenu au mois d'octobre. Environ 130 personnes y sont attendues " explique Rindra Randriamifidy, responsable de Harley event.

À part ces soirées alléchantes, Nate Tex sera au Karibotel Manerinerina pour " La nuit du trésor ", avec l'orchestre Blue'zik . Le groupe Iraimbilanja sera à l'espace Jeanni Soavinimerina pour un réveillon inédit. Jaytaxx, L' album music, et Shinchan, feront bouger le CCI Ivato.

Des artistes locaux tels que Mbola Talenta, Inah, Mirana, Fanilo Poppin's sont parmi les grands absents de la Saint-Sylvestre à Madagascar. Ils la fêteront dans d'autres pays.