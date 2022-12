Madagascar: Festivités - Du père Noël au pire Noël

Le mois de décembre sent le flamboyant qui fleurit. Les petites coccinelles, cette bête à bon Dieu apparaît en surface. Le climat change, la planète bleue effectuera dans quelques jours sa rotation.

Un mouvement circulaire agité, mais la population terrestre a pu tenir bon. Noël approche, dans 11 jours plus précisément. Les jouets ne sont pas nombreux sur les étales des marchés jusqu'ici. Les enfants n'ont pas l'air d'être enthousiastes. " Lorsque j'étais enfant, nous étions très impatients en attendant Noël. C'était la tradition de la famille, le 1er décembre, mes parents, mes frères et moi-même installions des guirlandes, et décorions l'arbre de Noël " se souvient Yvette Marivosendra, une mère de famille.

" Pour nous décembre était assimilé au père Noël, aux jouets... Dès la mi-octobre, les enfants de notre quartier, pas tous bien évidemment, mais la majorité changeait de comportement. Parce que c'était vraiment une croyance à part vous voyez ! Les corvées, les tâches domestiques étaient faites. Nos camarades étaient polis ", renchérit Florent Randriamiarison, un père de famille nostalgique. Et cette attitude crée une atmosphère différente durant le mois et demi avant le mois de décembre.

De leur côté, les parents, en voyant le comportement de leurs enfants, s'efforcent de faire des économies pour les gâter en retour. Actuellement, le visage de noël ne s'affiche plus sur les figures des marmailles malgaches. D'ailleurs, contrairement à leurs aînés, ils ne croient plus au père Noël. " Oui, mes enfants savent que Noël est une fête mais, ils ne se sentent pas trop impliqués. Et parfois, mon mari et moi, nous nous demandons, est-ce nous qui ne savons pas créer une ambiance festive à la maison ? Je ne sens pas à travers mes enfants, cette émotion extraordinaire que j'avais il y a 20 ans ", se confie Hajatiana Rakotoson, une mère de famille. Mais, Heriniaina Tojo n'est pas de cet avis.

" Ça dépend de la famille, de l'ambiance dans cette famille nucléaire ", atteste-t-il. Bon nombre de parents savent transmettre l'esprit de Noël à leur descendance. Toutefois, depuis la fin 2020, Madagascar ne voit plus " le père Noël que le pire Noël ", tel est l'expression inspirante d'un petit bonhomme de 6 ans, Joseph Aaron.