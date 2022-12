Madagascar: Andry Rajoelina - Titre de champion de la nutrition renouvelé par la BAD

Énième récompense pour le président Andry Rajoelina. Le Chef de l'Etat vient d'être désigné champion de la nutrition par la Banque Africaine de Développement, en collaboration avec la Fondation américaine Big Win Philanthropy, œuvrant dans les domaines de l'éducation, la nutrition, l'emploi des jeunes et le développement du leadership.

L'annonce de cette nouvelle récompense a été faite en marge du Sommet USA-Afrique qui se déroule actuellement à Washington DC. C'est la vice-présidente de la BAD, Marie-Laure Akin-Olugbade, qui l'a officialisé durant sa rencontre avec le numéro Un d'Iavoloha qui s'est tenue à l'hôtel Rosewood Washington DC, le mardi soir (ndlr : heure locale). La présidente de la Fondation Big Win Philanthropy, Jamie Cooper, a également été présente lors de cette rencontre. C'est ce haut responsable de la Banque Africaine de Développement qui a eu l'honneur de proposer cette distinction et le Chef de l'Etat l'a acceptée. C'est donc la deuxième fois que le président Andry Rajoelina reçoit ce titre de champion de la part de la BAD. Faut-il rappeler qu'en 2020, lors de la visite du président de la BAD Adesina Akinwumi à Madagascar, le président de la République avait déjà été désigné champion de la nutrition. Il s'agit donc d'une confirmation, un titre renouvelé.

Profit

Cette nouvelle récompense reflète la reconnaissance de la BAD vis-à-vis de tous les efforts déployés par l'Etat malgache dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, particulièrement dans le Sud de Madagascar. La vice-présidente de la BAD a, notamment, souligné la mise en place de l'usine Nutrisud à Fort-Dauphin qui est déjà opérationnelle depuis le 1er octobre 2021, produisant des compléments nutritionnels destinés aux enfants victimes de la malnutrition chronique dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana. Depuis le mois de janvier 2021, en partenariat avec l'association Fitia et la Fondation Mérieux, l'Etat distribue, quotidiennement et gratuitement, des dosettes nutritionnelles Kapik'Naka au profit de plus de 120 000 écoliers dans le Sud. Suite à cette initiative, le taux de scolarisation dans cette partie de l'île a augmenté de 30%. Ce résultat palpable a certainement été pris en considération par la BAD dans l'attribution de ce titre de Champion. De même que le projet Titre vert qui consiste à distribuer des parcelles de terrains à des agriculteurs pour les aider à sortir de la pauvreté. Actuellement, ce projet enregistre 2 000 ménages bénéficiaires à travers le pays. La BAD a, également, salué la mise en place en cours du pipeline de 92 km reliant Efaho à Ambovombe Androy pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau dans le Sud.

5 régions pilotes

Désormais, les efforts de la lutte contre la malnutrition ne se limitent plus à ceux dans le Sud. Le lancement de projets d'amélioration nutritionnelle au profit de cinq régions de Madagascar a été décidé à l'issue de cette entrevue entre le président Andry Rajoelina, la vice-présidente de la BAD et la présidente de la Fondation Big Win Philanthropy. C'est l'Etat malgache qui choisira ces cinq régions pilotes. La BAD et la Fondation Big Win Philanthropy ont confirmé leur soutien à cette initiative. Madagascar fera la présentation officielle de ces projets pilotes durant le sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine qui aura lieu au Sénégal au mois de janvier prochain. La cérémonie d'ouverture officielle du Sommet des leaders américains et africains a eu lieu hier au Walter E. Washington Convention Center. Ce jour, le Chef de l'Etat prononcera son discours pendant les sessions des Chefs d'Etat sur le partenariat USA-Africa pour le partenariat sur l'Agenda 2063 et sur la promotion de la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires.