Congo-Kinshasa: Au-delà de la réhabilitation de la Route de Matadi et autres ouvrages endommagés par la pluie diluvienne - Sama Lukonde promet un réconfort aux familles des victimes

Après les dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrés le mardi 13 décembre, à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville province de Kinshasa, le Gouvernement de la République a pris à bras-le-corps le contrôle de cette situation dramatique aux fins d'apporter un réconfort aux familles des victimes et de disponibiliser des ressources nécessaires pour la réhabilitation des infrastructures endommagées.

Ces précisions ont été données par le Premier Ministre Jean-Michel SamaLukonde lors de sa descente sur le site de Mitendi, où il s'est rendu avec quelques membres du Gouvernement, notamment le Ministre des Infrastructures, celui de la Santé publique et Modeste Mutinga, Ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires, pour évaluer la situation au niveau de la Route de Matadi coupée en deux. Sur place, le Chef du Gouvernement a annoncé le début imminent de grands travaux de réhabilitation de cette route menant vers la ville de Matadi. Il a profité de cette circonstance pour appeler la population à éviter des constructions anarchiques.

"Ici, nous sommes sur l'un des premiers sites. La route qui mène vers Matadi a été coupée à la suite d'une érosion subite. Il nous fallait d'abord venir pour évaluer les dégâts. Le premier dégât que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Nous sommes au regret de constater que l'érosion a emporté quelques résidences. Et, avec tous les secteurs avec lesquels nous nous sommes déplacé, notamment ministères des Affaires sociales, de la Santé, du Genre et famille, et voir comment apporter notre réconfort à ces familles qui ont été malheureusement fauchées et touchées.

C'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est un bilan au niveau des infrastructures. Pour voir exactement au niveau de la route parce que c'est une route principale de desserte pour la ville de Kinshasa. (... ), il faudra voir comment pallier en termes d'intervention d'urgence. A mon arrivée ici, les travaux de remblaiement ont déjà démarré de manière à ce que très vite, nous puissions avoir en retour la route avec, pour commencer, les petits véhicules, les petits charrois.

Ensuite, nous allons faire un travail de plus grande envergure. Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures que l'on pourrait avoir le retour de la route. Pour les grands charrois, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 ou 4 jours avant de revoir la route être rouverte et permettre qu'on puisse avoir de nouvelles liaisons entre Kinshasa et Matadi, ici sur ce site de Mitendi.

Une sensibilisation encore une fois de plus à la population. Sensibilisation que nous faisons généralement aussi avec la ville province de Kinshasa, que nous faisons avec le Gouverneur sur les zones non edificandi, où on ne devrait pas avoir des constructions. Et, c'est lorsque nous avons malheureusement ces constructions anarchiques que nous subissons ces types de revers qui posent énormément de dégâts. Tout un travail est fait ", a rassuré le patron de l'exécutif central, avant de poursuivre sa tournée à travers plusieurs autres coins de la capitale pour se faire une idée globale des dégâts causés par cette pluie diluvienne en vue d'apporter ses solutions idoines.