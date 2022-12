Congo-Kinshasa: Le Sénat vote le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021

La Chambre haute du parlement de la RDC a voté le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021.

Après 8 jours de travail intense de la commission Ecofin, les rapports sur le projet de loi relatif à l'établissement de crédits ainsi que celui portant reddition des comptes pour l'exercice 2021 ont été présentés aux sénateurs au cours de la plénière du vendredi 9 décembre 2022.

En effet, si la première loi bancaire définit clairement les notions des établissements publics et les conditions d'accessibilité aux crédits bancaires, la seconde dégage un constat de dépassement de crédits alloués à certaines institutions et services de l'Etat. On note aussi la non-consommation et sous- consommation de crédits par d'autres institutions et services étatiques. La commission Ecofin a également déploré le fait que les performances des recettes réalisées n'ont pas eu d'impacts positifs sur le social de la population et les investissements.

Au chapitre de contrôle parlementaire, les lignes bougent à la Chambre haute du parlement afin de vider les matières inscrites au calendrier de la session de septembre dont la clôture intervient la semaine prochaine.

C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Environnement et du Développement durable est venue répondre, vendredi, aux préoccupations soulevées par les sénateurs autour de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Dénis Kambayi au sujet de la pollution des eaux des rivières Tshikapa et Kasaï par la société Catoka Mining. Non satisfait des réponses de la ministre Eve Bazaïba, l'auteur de la question orale a promis de saisir le Bureau du Sénat, afin que le premier ministre vienne au cours de la session de mars prochain, pour donner des explications convaincantes sur l'indemnisation des victimes de cette pollution.