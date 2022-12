Afrique Centrale: CEEAC - Jean-Jacques Mbungani désigné président du CRP/ Projet REDISSE IV

Le ministre congolais (RDC) de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, va désormais présider le Comité Régional de pilotage (CRP) du Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique centrale (REDISSE IV).

Il a été investi Président de cette structure technique au cours d'une réunion régionale, à Kinshasa. Il succède à ce poste à Gilbert Mokoki, ministre du Congo-Brazzaville en charge de la Santé et de la Population. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée au cours de la Réunion des Sous-comités techniques régionaux de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC).

Dr Jean-Jacques Mbungani est porté à la tête du CRP pour un mandat d'une année, avec comme idéal de mettre en place une structure architecturale avec des stratégies efficaces afin d'assurer le contrôle et les stratégies de renforcement du secteur sanitaire dans la région. Basée sur la Plateforme "Une seule santé", la vision du CRP permet de coordonner, dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire, toutes les interventions en vue de prévenir, détecter et riposter contre les maladies dans la Zone CEEAC. Cette seconde réunion statutaire a été une opportunité pour évaluer les priorités du projet REDISSE 4 pour les 18 mois qui restent pour son exécution en faveur des pays bénéficiaires. 4 sur les 5 États membres bénéficiaires de ce projet (RD, Congo Brazzaville, Tchad, RCA) ont pris part à cette deuxième réunion du Comité Régional de Pilotage, qui a été sanctionnée par un communiqué final.

Il faut noter que ces assises ont été organisées dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de Route de la mandature du Président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), Son Excellence Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, sous les thèmes de "l'Education, la Santé et la Culture". L'objectif était entre autre,d'échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Projet REDISSE IV au niveau régional et au niveau des pays bénéficiaires ; d'examiner et de valider trois stratégies régionales pour renforcer la sécurité sanitaire dans la sous-région de l'Afrique Centrale, élaborées dans le cadre du Projet REDISSE IV ;devalider les activités prioritaires de l'Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP) pour 2023 et 2024.

Les Ministres en charge de la santé humaine, la santé animale et de l'environnement des pays bénéficiaires du Projet REDISSE IV ci-après ou leurs représentants, membres statutaires du CRP ont pris part aux travaux.

Dans son de circonstance, le MinistreJean Jacques MBUNGANI MBANDA, et Président en exercice duComité Régional de Pilotagea remercié les participants pour la confiance qu'ils lui ont témoigné et, les a rassurés pour la franche collaboration dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité régional de pilotage.