Congo-Kinshasa: Sous l'égide de Global Compact et GIZ - Le secteur privé sollicite un apport considérable de l'Etat pour la matérialisation des ODD

La concrétisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) en République démocratique du Congo demeure un défi majeur.

C'est dans cette optique qu'il s'est ouvert le mercredi 14 décembre 2022, à l'Hôtel Memling, une conférence multipartite en faveur du développement durable en RDC par Global compact avec l'appui de GIZ, l'agence de coopération Allemande. Occasion pour les participants de partager des expériences des entreprises du secteur privé et les défis pour l'atteinte des ODD. Des échanges ont été nourries notamment, sur le thème : " avancées et défis du secteur privé en RDC dans la mise en œuvre des ODDs " afin de sortir avec des actions concrètes dans le futur.

Objectifs

En effet, le grand objectif du Global compact est de chercher comment est-ce que toutes les entreprises privés, tous les citoyens peuvent s'engager et être eux-mêmes des vecteurs et acteurs des avancées vers le développement durable. Installé en RDC depuis 2027, Global compact représente 37 entreprises.

Dans son speech d'ouverture, Dr. Mitima qui a représenté M. Célestin Mukeba, le Président en exercice du mouvement Global compact en RDC, a laissé entendre que ces échanges ont pour objectif, entre autres, de susciter auprès des autres entreprises non encore membres de Global compact, le besoin d'adhérer à ce mouvement et d'être de plus en plus nombreux à promouvoir les valeurs. Notamment, la promotion de l'anti-corruption, la protection de l'environnement, la possibilité de mettre dans les milieux du travail des normes internationales et la promotion des droits de l'homme.

Ainsi, à travers ce forum, précise le Docteur Mitima, Directeur du département de l'investissement social à EquityBCDC, Global compact tient à créer une plateforme d'échange dans laquelle les entreprises du secteur privé vont devoir échanger avec les acteurs du gouvernement sur leurs attentes afin d'amener la RD. Congo vers un développement durable mais, surtout, en profitant d'installer un bon climat des affaires. Et, aussi, créer une dynamique où les acteurs du gouvernement verraient en secteur privé des acteurs d'accompagnement et qu'ils soient ouverts afin de créer des actions et partenariats public-privés tout en établissant une norme du développement. Car, c'est dans ce cadre que la RDC sortira du gouffre du sous-développement.

Panels

Il a été également question de voir si la République démocratique du Congo est en phase avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui ont montré des contre-performances ou elle est en phase avec des ODDs qui responsabilisent, entre autres, la population, des entreprises et des États.

A 7 ans de la restructuration des OMD aux ODDs, c'est le temps pour les participants à cette conférence de voir si la RDC est en phase de pouvoir réaliser des performances qui permettront en 2030 d'avoir été des acteurs de la création du monde meilleur.

Raison pour laquelle, le premier panel s'est focalisé sur le sous-thème : " les objectifs du millénaire pour le développement aux objectifs du développement durable. Est-ce qu'une question de sémantique ou un changement réel des stratégies ? "

Parmi les panélistes qui ont développé ce sous-thème, il y a M. Modeste Kakanda du ministère du Plan et Coordonnateur national de l'observatoire congolais des ODD; Mme Patricia Malila, Directrice du Centre médical Diamant et Serge Kusinza, Chef de l'unité d'exploration des solutions pour l'accélération du développement durable au PNUD.

Ces derniers ont salué, certes, des avancées beaucoup plus dans le secteur de l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement de base qui n'est qu'un seul objectif sur les 17. Mais, les défis restent majeurs. Notamment, la soutenabilité et la durabilité des programmes et projets de développement ; la visibilité des institutions publique qui est encore assez ; la gouvernance locale ; le manque d'une politique adaptée aux besoins de la population. A cet effet, M. Serge Kusinza a beaucoup plus insisté sur l'appropriation des ODD par la jeunesse dans le suivi et évaluation des projets du gouvernement tant provincial que national.

"Nous avons besoin de la participation et de l'engagement de chaque congolais, de chaque entreprise du secteur privé pour pouvoir arriver à répondre aux objectifs du développement durable des Nations unies au niveau de la RDC", a souligné Mme Patricia Malila.

Quant au deuxième panel, les panélistes se sont appesantis sur "la Réalisation du partenariat public-privé ". Il a été animé par le Professeur Kabasele du Parti Ecologique ; de M. Jean-Didier Tusambo, chargé des affaires publique à la société Bralima et de M. Fély Samuna du Congo Call Center. Dans ce panel, l'apport de l'Etat congolais est vivement sollicité pour la matérialisation des ODD en RDC qui va falloir passer par la priorisation des besoins de la population.

Pourquoi tout importer ?

"Nous devons nous prendre en charge sur le plan climat, environnement et alimentation", a conclu le Professeur Kabasele tout en s'inquiétant du fait que la politique gouvernementale se focalise beaucoup plus dans les miniers que l'agriculture, le climat et l'environnement. De son côté, M. Fély Samuna encourage des initiatives des jeunes pour le développement de la RDC.

Quid des ODD

En ce qui concerne les ODD, on peut les énumérer comme suit : Pas de pauvreté ; Une éducation de qualité ; Énergie abordable et propre ; Réduction des inégalités ; Action climatique ; Paix, justice et institutions fortes ; Faim zéro ; Égalité des sexes ; Travail décent et croissance économique ; Villes et communautés durables ; Vie aquatique ; Partenariats pour la réalisation des objectifs ; Bonne santé et bien-être ; Eau potable et assainissement ; Industrie, innovation et infrastructure ; Consommation et production responsables ; Vie terrestre.