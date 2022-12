Congo-Kinshasa: Gestion des problèmes prioritaires de santé en RDC - Cap vers la redynamisation du Comité national de coordination de Lutte contre les épidémies

Dr Jean-Jacques Mbungani, Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, a présidé, une importante réunion en mode zoom du Comité National de Coordination de Lutte contre les épidémies (CNC), ce 14 décembre 2022, en son cabinet de travail à Kinshasa.

Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir : Alerte, investigation et urgence : situation dans le pays, aux frontières et situation sanitaire et humanitaire des déplacés de guerre dans le Nord-Kivu ; présentation du profil épidémiologique de la semaine 48/2022 ; échanges.

Les directeurs centraux et de programmes Spécialisés ainsi que les Chefs de Divisions (DPS) ont été concernés à cette réunion dont l'objectif d'émettre les orientations politiques, scientifiques, techniques et administratives. Il consiste à renforcer la coordination de toutes les activités de lutte contre les épidémies et pérenniser les activités préventives et promotionnelles pour éviter la survenue de nouvelles épidémies.

Dans son allocution, le Ministre Jean-Jacques Mbungani a rappelé que la RDC a fait face aux urgences complexes de santé publique qui ont fragilisé le système de santé.

Pour le patron de la Santé en RDC, la pandémie de Covid-19 est une leçon importante apprise bien qu'elle soit rapidement maitrisée grâce au professionnalisme de l'équipe et aux expériences acquises des épidémies antérieures.

" L'une des leçons apprises de ces dernières épidémies et de la pandémie de Covid-19, est le renforcement des mécanismes d'anticipation et de prévention des urgences à travers les structures efficaces de coordination. Ces structures, à chaque à échelle de pyramide sanitaire, devront évaluer les risques de l'occurrence des évènements, mobiliser les ressources, élaborer le plan de préparation, et évaluer régulièrement la mise eb œuvre de ce plan ", a soutenu le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.

C'est dans cette optique, poursuit-il, que Dr Jean-Jacques Mbungani s'engage redynamiser le CNC pour contribuer à la bonne gestion des problèmes prioritaires de santé en RDC.

Toutefois, l'autorité politico-sanitaire, a profité de cette occasion, pour inviter les Directeurs centraux et de programmes Spécialisés, ainsi que les chefs de Divisions provinciales à participer activement aux assises et partager des informations pertinentes relevant de leurs structures respectives.

Au cours de cette énième réunion du CNC, le responsables de la Direction de Surveillance Epidémiologique (DES) a présenté un rapport sur la situation sanitaire dans le pays, aux frontières nationales et aussi la situation humanitaire des déplacés de guerre dans le Nord-Kivu. Il a également présenté le profil épidémiologique de la 48ème semaine de l'année, par rapport aux maladies telles que Choléra, Rougeole, Polio, Monkey Pox.

Les rapports sur l'évolution de la coordination de la vaccination et la riposte contre la Covid-19 ont été également discutés par les participants.