Sénégal: Diourbel /cérémonie de clôture du PASPED - Vers un nouveau projet de 4 milliards pour les jeunes diplômés

La cérémonie de clôture du Projet PLASPRI /PASPED /PHASE 2 PASPED mise en place d'un système incitatif pour l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, à travers l'octroi de bourses de stage dans les entreprises régionales, s'est tenue hier, mercredi, à Diourbel. Ce projet Pasped financé par l'Union européenne à travers la coopération italienne vise à insérer les jeunes dans des entreprises. Ainsi, un nouveau projet de 4 milliards sera mis en œuvre dans la phase 3 pour pouvoir toucher les 14 régions du pays.

Un atelier de sensibilisation sur la convention nationale Etat-employeurs a réuni tous les acteurs de développement, les chefs d'entreprises et les organisations non gouvernementales. Près de 2247 jeunes diplômes ont été insérés dans le marché de l'emploi. Samba Laobé Mbaye, le Directeur de l'Agence régionale de développement de Diourbel explique : " Le Pasped est un programme de contraste de lutte contre l'émigration irrégulière à travers l'appui du secteur privé et la création d'emplois. C'est un programme qui avait pour objectif d'insérer les jeunes diplômés dans des entreprises pour des stages d'incubation. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de clôture pour capitaliser les deux phases 1 et 2 qui a vu l'insertion de 300 jeunes de la région de Diourbel dans un peu plus de 90 entreprises. C'était des conventions d'une année. La première phase a duré plus en parfaite collaboration avec les entreprises du secteur privé local mais en partenariat avec l'Aics, à travers la coopération italienne et les structures déconcentrées ". Et de poursuivre : " C'est un programme qui a véritablement impacté le niveau d'apprentissage des jeunes. Des jeunes fraîchement sortis des écoles, des universités ou des écoles de formation professionnelle qui ont certes apporté une certaine valeur ajoutée aux entreprises ". Qui plus est- a-t-il dit, " L'un des objectifs de cet atelier est de sensibiliser les entreprises sur la convention nationale Etat-employeurs qui va certainement prendre le relais pour la continuité ".

Pour Francesco Mele de la coopération italienne de développement, " nous aidons l'Etat du Sénégal à territorialiser les opportunités pour les jeunes et les entreprises. Nous avons enrôlé 2306 jeunes avec des bourses de stage de 92000 F sans compter les cotisations de sécurité sociale. L'Italie va encore financer les jeunes et les femmes pour un programme de formation de 4 miliards. Les Agences régionales de développement et le ministère de la Formation professionnelle seront les partenaires. Nous espérons que le nouveau projet d'appui à l'insertion professionnelle pour un coût de 4 milliards va toucher toutes les régions du pays ", a-t-il conclu. Pour Khady Mbodji Dieng, coordonnatrice nationale de la convention Etat-employeurs, " il s'agit d'une stratégie pour pérenniser les acquis du projet Pasped. Il y aura un contrat à durée déterminée pour 2 ans renouvelable qui va déboucher sur un contrat à durée indéterminée et l'Etat se chargera du paiement des 50% du salaire du stagiaire ".