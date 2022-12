Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Une ONG fait des recommandations pour une grande mobilisation

L'Ong Communication et citoyenneté avec à sa tête la présidente Flora Ireland Kouadio, veut apporter sa contribution au processus de la révision électorale à travers un panel qu'elle a organisé le 9 décembre 2022, à l'hôtel Lorenzo dans la commune de Cocody.

Cette organisation qui œuvre dans la communication et la citoyenneté a voulu mené la réflexion sur le thème " le Processus politique et participatif des citoyens : les défis de la communication dans la révision de la liste électorale de 2022 ". Et c'était en présence du président de la Haca, Me René Bourgoin.

L'animation de la thématique a relevé un manque d'engouement chez les femmes et surtout les jeunes.

Un vote obligatoire

Face à ce détail très important, le conférencier et politologue, Dr Geoffroy Kouao, a préconisé un vote obligatoire. Ce qui pourrait selon lui, changer la donne concernant l'inscription sur la liste électorale. " Il faut penser à rendre le vote obligatoire pour donner plus de légitimité à la chose ", a-t-il proposé.

Aussi a-t-il souhaité que les collectivités, les préfectures et les sous-préfectures soient mises à contribution dans le processus de la révision électorale. Ce qu'il souhaite automatique.

Le coordonnateur des programmes à l'Ong indigo, Sylvain Saha, pour sa part, a proposé que l'on traite ce manque de motivation à la base. C'est-à-dire concevoir des manuels en rapport avec cette problématique pour les enseigner, les transmettre et éduquer les jeunes dans les établissements scolaires.

Un soutien à la presse

Les journalistes Franck Ettien et Joël Nianzou ont donné le point de vue de la communication. Pour Franck Ettien, il était important que les organisations de la société civile aient leur propre média car, selon lui, le manque de moyens ne rend pas indépendant les médias qui sont censés relever les failles dans ce processus.

Quant à Joël Nianzou, il a demandé que la presse soit prise en compte dans la stratégie de communication globale dès le début du processus.

La présidente de l'Ong Communication et citoyenneté, Flora Ireland Kouadio, entend mettre un accent sur la sensibilisation à la participation de la révision de la liste électorale. Pour ce faire, des rencontres, des séminaires et des panels seront organisés dans ce sens. Les cibles seront les jeunes et les femmes pour relever le taux de participation aux échéances futures.

Notons que cette organisation a été mise sur pied il y a seulement quatre mois et elle fonctionne sur fonds propre.

Il faut rappeler que c'est le 19 novembre 2022, que le processus de la révision de la liste électorale a débuté et se poursuit jusqu'au 20 décembre 2022, selon la dernière communication de la Commission électorale indépendante (Cei).