Congo-Kinshasa: L'hécatombe de Kinshasa contraint F. Tshisekedi d'écourter son séjour aux USA

Informé à partir des Etats-Unis où il se trouve, dans le cadre du Sommet USA-Afrique, du désastre causé par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 aussi bien en ce qui concerne les pertes en vies humaines que des dégâts matériels, le Président de la République a décidé d'écourter son séjour pour regagner son pays.

La décision de Félix Tshisekedi a été prise à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec quelques ministres et membres de son cabinet, qui font partie de la délégation qui l'accompagne au pays se l'Oncle Sam. Ce, après avoir instruit le gouvernement de décréter un deuil national de trois jours en mémoire des compatriotes ayant perdu leurs vies lors de cette pluie.

Concernant l'objet de son voyage aux USA, le Chef de l'Etat a eu hier mercredi plusieurs activités, notamment :

- la rencontre bilatérale avec les autorités du pays hôte ;

- la conférence sur le climat, l'adaptation, la conservation de la biodiversité et la transition énergétique ;

- la signature MOU : USA, RDC, Zambie.

Pour ce qui est de la rencontre bilatérale, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Les autorités congolaises ont exprimé leur voeu de voir les Etats-Unis s'impliquer plus fortement en vue de la résolution de cette crise qui n'a que trop duré. Washington devrait prendre des sanctions contre le régime de Kigali, qui soutient les terroristes du M23.

Les deux parties ont réitéré leur soutien au processus de Nairobi et la Feuille de route de Luanda.

La RDC était représentée au sommet par le Président de la République à la tête d'une délégation restreinte ; tandis que la délégation des USA était conduite par le Secrétaire d'Etat, Blinken.

Le Chef de l'Etat congolais a aussi pris part à la réunion relative à la Conférence sur le climat, l'adaptation, la conservation de la biodiversité et la transition énergétique.

Dans le discours de circonstance qu'il a prononcé, Félix Antoine Tshisekedi a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, démontré la position privilégiée de la RDC comme pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Il a rappelé l'obligation qu'ont les pays industrialisés de tenir leurs engagements pour le financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains. Car, ces derniers sont victimes innocentes des dérèglements du climat occasionnés par l'activité industrielle.

Enfin, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a co-présidé avec son homologue zambien, Hakainde Hichilema, la cérémonie de signature d'un "MOU", un protocole d'accord réunissant la RDC, la Zambie et les USA. Ce sont le vice-premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula pour la RDC, le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo, et le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui ont apposé leurs signatures sur le document, en présence des deux présidents.

On signale que ledit protocole a été signé entre les USA et la RDC d'un côté, et l'alliance de la RDC et la Zambie de l'autre, en vue de développer, en Afrique, dans la région de Copperbelt située au Sud-Est de la RDC et au Nord de la Zambie une industrie minière spécialisée. Il s'agit d'une chaîne de valeurs des matières premières qui entrent dans la production des batteries en vue de la fabrication des voitures électriques. Les USA pourront apporter la technologie plus une part des investissements.