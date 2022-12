Ile Maurice: Wayne Attock après sa libération - "J'ai été piégé"

Wayne Attock, qui a été arrêté dans une affaire de trafic de drogue mais qui allègue que celle-ci a été "plantée" chez lui, a pu régler le montant de sa caution de Rs 100 000 hier, devant la Cour de district de Pamplemousses.

En effet, l'éleveur de porcs avait obtenu la liberté conditionnelle depuis mardi après que Me Roshan Santokhee a enlevé son objection suite à de nouveaux éléments reçus concernant le dossier. Sauf que sa famille n'a pas pu faire le nécessaire à temps avant que la caisse ne ferme. Du coup, après avoir passé plus de trois semaines en garde à vue et après avoir été reconduit en détention préventive à la prison de Beau-Bassin, Wayne Attock a recouvré la liberté.

À sa sortie du tribunal, il a confié avoir vécu le "martyre", lors de sa détention. "Je suis content d'avoir recouvré la liberté, et je remercie ma famille et mon avocat mais j'ai passé 26 jours en cellule. Je peux dire que c'est un martyr. Lorsque je voulais aller aux toilettes, la décision reposait sur les officiers qui avaient le dernier mot", affirme-t-il tout en réitérant qu'il a été "piégé" par la police dans cette affaire de saisie de drogue chez lui, à Baie-du-Tombeau.

En attendant, sur la vidéo publiée par Me Rama Valayden - remise à la presse il y a quelques semaines - et filmée au domicile de Wayne Attock, on peut voir des policiers, procédant à une fouille pour le moins bizarre ; l'un d'eux semblebalancer quelque chose derrière un divan alors que son collègue vient "découvrir" ce que les enquêteurs présentent comme étant de la drogue quelques minutes plus tard... Depuis, avocats et internautes crient à la mise en scène, alimentant les théories de "planting".

Selon la police, l'Anti-Drug and Smuggling Unit avait procédé à la saisie de 78,8 grammes d'héroïne d'une valeur marchande estimée à environ Rs 1 million lors de ce raid chez Wayne Attock, de même que des bijoux en or. Une Ford Raptor avait aussi été saisie.