Guinée: Labé - L'administrateur du marché central muscle son discours

24 h après le point de presse animé par le service du contrôle des normes et qualités autour d'un peu plus de 25 tonnes de produits impropres à la consommation pour péremption ou proche péremption, l'administrateur du grand marché de Labé, Mamadou Tely Bah a fait sa sortie médiatique aussi, pour d'abord appeler les consommateurs à plus de vigilance et surtout à lire attentivement les inscriptions sur les produits qu'ils achètent avant de les consommer ou si les produits sont en vente d'éviter de les stocker sachant qu'ils s'écoulent difficilement et que la date de péremption est proche.

Puis l'administrateur a renchéri sur les propos de la veille du numéro 2 du service CNQ, Alpha Oumar Diallo expliquant que la décision de recouvrir ce montant de 30.000 émane de la commune qui a produit un document l'instruisant en tant qu'administrateur de faciliter le travail des agents: <

Aussi, le versement de ces 30.000 n'exempte aucunement un commerçant du passage des agents, c'est une obligation de s'astreindre à la fouille pour ne pas faire consommer un produit impropre aux citoyens... >>.

Pour rappel du mois de mars jusqu'en cette fin d'année 2022, le service du contrôle des normes et qualités a pu mettre la main sur un peu plus de 25 tonnes de produits impropres à la consommation et qui devront passer par la loi du feu à une date non encore décidée.