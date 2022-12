Niger: La BAD mobilise 138 millions de dollars pour améliorer l'accès national à l'électricité

Avec cette ligne de financement de 138 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement, un volet formation et perfectionnement dédié aux métiers de l'électricité devra mis en branle et toucher 50 jeunes diplômés nigériens afin d'accroître leur employabilité.

Le Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux préférentiels du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), apporte du cru à hauteur 48,59 millions de dollars sous forme de prêt, ainsi qu'un don de 41,14 millions de dollars, la Facilité d'appui à la transition est estimée à 46 millions de dollars, consolidée d'un don de 1,1 million de dollars. Le Fonds vert pour le climat annoncé est d'un montant de 1,38 million de dollars.

" L'intervention de la Banque africaine de développement va permettre au Niger de produire de l'énergie renouvelable à moindre coût et de réduire ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Le projet qui entre dans le cadre du déploiement de l'initiative Desert to Power dans les pays du Sahel, permettra également d'électrifier des zones rurales fragiles en étendant le réseau et d'accroître le taux de couverture nationale ", a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice Générale pour l'Afrique de l'Ouest et Vice-Présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation des services. Mis en œuvre pour une durée de cinq ans (2023-2027), le projet va couvrir toutes les huit régions du pays, dont 17 centres urbains et la capitale Niamey.

Environ 186 localités rurales vont être raccordées au réseau électrique de la Société nigérienne d'électricité (NIGELEC) -l'entreprise publique d'électricité, en proie à de récurrents délestages. À travers ce méga financement des guichets de la Banque africaine de développement, l'État nigérien compte ainsi booster le secteur de l'énergie, un des axes stratégiques de la vision programmatique du Président BAZOUM Mohamed, à la tête du pays début avril 2021.