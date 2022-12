Congo-Kinshasa: Diplomatie - Tête-à-tête Félix Tshisekedi-Joe Biden

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le 14 décembre par son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, à la Maison-Blanche.

Le chef de l'État congolais a eu un bref entretien bilatéral avec son homologue américain dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, suivi d'une rencontre multilatérale aux côtés de cinq autres présidents africains et le président Joe Biden.

Les sujets abordés lors de ces rencontres ont été, entre autres, la politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement. Le président Félix Tshisekedi a parlé du processus électoral dans son pays, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Il a aussi évoqué la situation sécuritaire à l'Est du pays, l'agression du groupe terroriste M23/Rwanda, l'impérieuse nécessité de faire respecter les decisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait du M23 des zones occupées.

Le président de la République a aussi insisté pour une implication plus forte des Etats-Unis dans ce conflit en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il stoppe son soutien au M23. Enfin, il a tenu à remercier le président Joe Biden pour les récentes déclarations de Washington à ce sujet.

L'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique, en général, et en République démocratiquedu Congo, en particulier, ont également été abordées par les deux chefs d'État qui sont d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs deux peuples.

Le président américain a, quant à lui, salué le leadership de Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité dans son pays. Pour cause de deuil national, le président congolais n'a pas participé, le 14 décembre dans la soirée, au dîner de gala offert par le couple Biden à leurs invités au sommet de Washington.