Afrique: Eliminatoires CAN U-20 - Le Congo qualifié pour la phase finale

Les Diables rouges des moins de 20 ans ont remporté, le 14 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, le tournoi masculin de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, se qualifiant ainsi à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) quinze ans après avoir remporté l'édition de 2007, à Brazzaville.

Ayant pris la tête de la compétition au terme de la deuxième journée, le Congo devait l'emporter face à la République démocratique du Congo (RDC) pour soulever le trophée. Les Diables rouges ont relevé le défi en s'imposant 3-0 face aux Léopards, au terme de la troisième journée qui s'est jouée sous forme d'un mini tournoi à quatre sélections. Les hommes de Marie Joseph Madienguela prennent un départ de rêve en ouvrant le score à la 15e min par César Oyeli Nguesso pour son deuxième but de la compétition.

Déo Gracias Bassinga a doublé la mise à l'heure de jeu avant que Prince Aldy Soussou ne donne plus d'ampleur à cette victoire en transformant, à la 90e min, un penalty. Le Congo termine la compétition en alignant deux victoires et un match nul concédé à l'ouverture face au Cameroun. Les Diables rouges ont la meilleure attaque de la compétition avec sept buts marqués mais aussi la meilleure défense (deux buts encaissés). Déo Gacias Bassinga a été élu meilleur joueur et buteur avec deux buts.

Marie Joseph Madienguela a loué la prestation de ses poulains tout en dégageant les objectifs qu'il s'est fixés lors de la phase finale de la CAN.

" Je voulais bien finir ma carrière d'entraîneur avec une récompense en compétition internationale. Ce n'est que le début mais je vise la CAN U-20 qui a été déjà gagnée par le Congo. Les enfants sont en train de gagner en expérience mais il y a encore du travail " a-t-il souligné. Et d'ajouter : " En toute chose, il faut d'abord croire. Moi-même j'ai cru. Je crois à la performance et au résultat. J'ai essayé de mettre un travail au niveau des enfants pour que cela se matérialise. Ce n'est pas un hasard mais nous devons faire mieux. Il y a un regroupement qui va se faire à l'extérieur pour développer le mental et parfaire le groupe ".

Le deuxième ticket qualificatif à la CAN a été obtenu par les Fauves du Bas Oubangui, qui ont battu le Cameroun 1-0, grâce au but inscrit par Ephraim Alangakou à la seconde période. Les Fauves terminent la compétition avec six points devant le Cameroun (deux points) et la RDC (un seul point). Ils se qualifient pour la deuxième fois consécutive à la CAN après celle disputée en 2021 en Mauritanie. Le joueur Boris Gbenou a porté son équipe en inscrivant deux buts dans ce tournoi.

" La différence c'est la détermination et l'engagement. Les consignes qu'on a données avant le match ont été respectées. Nous avons joué le match contre le Cameroun comme une vraie finale parce que celui qui devait gagner ce match se qualifiait. Nous l'avions joué au- delà de nos capacités et nous avons travaillé de façon tactique par rapport à cette équipe du Cameroun qu'on respecte. Mais le plus malin a pris le dessus. Je suis fier de ce groupe ", a expliqué Sébastien Ngato, le sélectionneur de la Centrafrique.