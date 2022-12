Congo-Kinshasa: Levée de l'embargo sur l'achat d'armes - La France rassure la RDC

L'ambassadeur de France à Kinshasa, Bruno Aubert, a indiqué, le 13 décembre lors d'un entretien avec la presse, que la République démocratique du Congo (RDC) peut compter sur la France pour la levée totale du régime de notification sur l'achat d'armes.

Le diplomate français a fait savoir que la France travaille pour la concrétisation de la volonté des autorités congolaises de mettre fin à l'embargo imposé au pays sur l'achat des armes. " Aujourd'hui, on est dans le contexte de la négociation du renouvellement du mandat de la Monusco, le focus est de nouveau sur la RDC. Nous avons saisi ce contexte pour de nouveau relancer la discussion.

Nous, la France, sommes en train de travailler à la levée totale de l'exigence de notification des achats d'armement. C'est notre ligne. Ce n'est pas une ligne nouvelle parce qu'on a fait pression sur nous à travers une campagne malveillante l'été dernier. C'était notre ligne avant ", a-t-il déclaré, ajoutant. que la France est la seule nation à soutenir le point de vue de la RDC concernant cette restriction durant le premier semestre 2022.

Eviter que les armes tombent entre les mains des groupes armés

Bruno Aubert a, par ailleurs, indiqué que cette exigence de notification avait été conçue, il y a une dizaine d'années, pour des besoins de traçabilité, afin d'éviter que les armes tombent entre les mains des rebelles ou des groupes armés. " La RDC nous a expliqué que ça lui créait de problèmes parce qu'un régime de sanctions, même si c'est aux groupes armés et non au gouvernement, créait une espèce de suspicion dans la communauté internationale qui atteint les fournisseurs d'armements, les banques, les transporteurs, etc.

Et nous, on a compris cela et avons défendu pendant tout le premier trimestre 2022 le point de vue de la RDC au Conseil de sécurité ", a-t-il fait comprendre le. L'ambassadeur de France a assuré que le soutien de son pays à la RDC a entraîné la suppression de l'exigence de notification sur les 4/5 des catégories d'armements. " C'est nous qui l'avons obtenue. Il ne reste aujourd'hui que la notification d'acquisition pour des armements légers qui peuvent être portés par une personne et donc faciles de passer des mains du gouvernement vers les rebelles ", a-t-il expliqué. Mais, pour lui, la levée totale de cette notification ne sera pas une décision unilatérale.

Rappelons que la France fait, depuis un certain temps, l'objet de vives critiques en RDC sur son soutien au Rwanda, que les Congolais identifient comme l'agresseur de leur pays, en soutenant le groupe terroriste M23. C'est également pour balayer cette opinion que le diplomate a donné la position de la France en rapport avec cet embargo sur les armes imposé à la RDC.