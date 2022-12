Congo-Kinshasa: Droits de l'homme - Brazzaville et Kinshasa se dressent contre la torture

Les organisations de la société civile engagées dans la défense et la promotion des droits humains dans les deux Congo sont en concertation à Brazzaville pour l'échange d'expériences en matière de lutte contre la torture. La rencontre prendra fin ce 16 décembre.

Brazzaville et Kinshasa veulent mettre en place un réseau des organisations de la société civile des deux Congo, afin de renforcer la lutte contre la torture et les arrestations arbitraires. Ce qui justifie l'atelier de partage d'expériences qui se tient à Brazzaville. " Notre mobilisation pour la mutualisation des savoirs et la capitalisation d'expériences est un devoir pour s'attaquer efficacement aux racines de la torture et autres mauvais traitements ", a déclaré le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), Franck Chardin Aubin Tchibinda.

Au cours de cet atelier, les échanges portent sur plusieurs problématiques, entre autres, des stratégies de monitoring et collecte de données dans les lieux de détention ; les mécanismes nationaux de prévention de la torture ; mécanisme de veille de respect des droits humains dans le milieu carcéral ; lois et règlementations du système pénitentiaire liés à la torture...

Selon le directeur exécutif de l'OCDH, si l'on considère l'importance conférée à l'interdiction de la torture et autres mauvais traitements, les obligations traditionnelles des Etats de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme sont complétées par l'obligation de les prévenir. " Bien que les Etats aient le devoir de prévenir la torture, celui-ci n'est souvent pas appliqué ", a-t-il souligné, appelant au renforcement des initiatives mutuelles pour stimuler la détermination des organisations engagées dans cette cause et leur disposition à agir.

A la fin de cet atelier de partage d'expériences entre les organisations de la société civile engagées dans la défense et la promotion des droits humains des deux Congo, une plate-forme sera mise en place pour assurer la pérennité des échanges entre les deux pays.