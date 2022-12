Congo-Brazzaville: Festival Mantsina sur scène - Plusieurs activités proposées ce week-end

Du 13 au 22 décembre, les Rencontres internationales de théâtre de Brazzaville " Mantsina sur scène " prévoient plein d'activités artistiques. Celles du 16 au 18 décembre constituent un week-end bien chargé et divertissant.

La programmation de cette 19e édition de Mantsima sur scène, comme l'indique son thème " Aller au-delà ", se veut un peu plus florissante que celles des deux dernières années bouleversées par la pandémie de covid-19. Ce 16 décembre, le festival prévoit un moment d'échange avec le public à 10 h, une restitution de l'atelier slam à 15 h suivie du spectacle de l'artiste français Etienne Russias.

Et en début de soirée, " Comme l'oiseau ", une pièce de Bérékia Yergeau, sera jouée par divers comédiens et comédiennes de Guyane, à savoir Anahita Gohari, Noémie Petchy et Roland Zéliam. La pièce écrite en vers libres et dépeçant à plume vive le phénomène des mules de Guyane, nous amène dans la chute vertigineuse d'une famille victime du réseau mafieux tissé entre Cayenne et la tour Eiffel.

Le 17 décembre, l'agenda du festival prévoit également une rencontre entre le public et les comédiens guyanais autour de leur pièce jouée la veille. Ce moment sera suivi de la lecture du livre " En attendant l'âge du Christ " d'Aymeryk's Ilimbou Ouvitiga, par la compagnie Koz'art. Un rendez-vous pour les amoureux des lettres. Afin de clore cette journée, deux pièces de théâtre seront proposées aux spectateurs. La première, " L'ombre de mon propre vampire " d'Éric Delphin d'une durée d'environ 1h 20 min, sera jouée à l'Institut français du Congo à partir de 18h et la seconde, " Bimokono ", une pièce congolaise, sera représentée sur les planches à 19h 30, à l'espace Tabawa.

La journée du 18 décembre accueillera également, comme les deux autres, un espace carrefour où comédiens et public pourront discuter autour de la pièce jouée la veille. Puis, s'en suivra à 12 h une nouvelle lecture de Verêve Mafoua et Triphène Tamba sur l'œuvre " Port-au-prince et sa douce nuit " de Gaëlle Bien-Aimé. Dans la soirée, deux œuvres congolaises seront mises en lumière, à savoir " L'autre nom " de François Bikindou en représentation théâtrale par la compagnie Théâtre Négropolicongo des trois francs à l'espace Tabawa et, " Kipiala ou la rage d'être soi " de Bill Kouélany, en performance de danse par l'artiste Sam BB à l'espace Noura.

Notons que toutes les activités sont ouvertes gratuitement au public et elles peuvent être partagées entre amis ou en famille pour de bons moments de découvertes et de détentes.