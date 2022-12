Ile Maurice: Kumar Sanu - La voix d'"Aashiqui" de retour à Maurice

Un rendez-vous unique est lancé aux passionnés de musique et de films de Bollywood des années 90. Le chanteur indien Kumar Sanu sera à Maurice, le 1er février 2023, pour un concert à l'auditorium de Côte-d'Or. L'initiative revient à Spelmedia et Five Star Media.

Après le grand succès rencontré par Jubin Nautiyal lors de son concert, le duo Shailen Sookha et Girish Gujadhur de Spelmedia veulent faire vibrer à nouveau. Lors du concert de Jubin Nautiyal, plusieurs fans leur avaient réclamé un chanteur populaire des années 90.

"Pour leur faire plaisir, nous avons décidé de faire venir Kumar Sanu, qui est un habitué de Maurice, et ce, pour démarrer l'année 2023 en beauté. Ce sera une soirée amusante, vibrante, énergique et romantique, animée par notre star Kumar Sanu. Ce sera encore un autre concert mémorable. Nous invitons donc les membres du public à acheter leurs billets rapidement", conseille Girish Gujadhur.

La réputation de Kumar Sanu n'est plus à faire. Sa voix a bercé des générations entières, notamment celle des années 90. Kumar Sanu est un virtuose. Sa dernière visite chez nous remonte à 2018. Il était venu en compagnie de la chanteuse Alka Yagnik.

Chanteur de play-back, de son vrai nom Kedernath Bhattacharya, il a obtenu plusieurs distinctions, notamment Artist of the decade aux International Indian Film Academy Awards et Best Male Playback Award aux Filmfare Awards à cinq reprises successives. C'est son père, chanteur et compositeur, qui lui a enseigné la musique et le tabla.

Bien que Kumar Sanu ait fait des études supérieures et obtenu une licence en commerce, il a commencé à se produire devant un petit public et déjà, il n'avait à l'époque rien à envier aux plus grands chanteurs de la scène indienne. Il s'est alors lancé dans la chanson et a souvent été comparé à Muhammed Rafi ou même à Kishore Kumar.

Sa voie vers Bollywood était donc toute tracée. Sa carrière en tant que chanteur de films a été lancée en 1987 aux côtés de Jagjit Singh dans le film Aandhiyan. Il a collaboré avec les plus grands de la chanson. Sa voix a été immortalisée dans des films tels qu'Aashiqui, Saajan, Deewana, Baazigar ou encore A love story.

Record du monde

En 1993, il a fait son entrée dans le livre Guinness World Records en chantant et en enregistrant 28 chansons en une seule journée. Malgré le poids des années - il a aujourd'hui 65 ans -, Kumar Sanu garde toujours un pied dans la musique. Il sera donc de retour chez nous pour reconquérir le cœur des Mauriciens avec ses tubes inoubliables.

Les billets pour le concert sont en vente chez Ticketbox.mu ou appeler sur 57100808 / 59231521.