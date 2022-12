Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Un enfant de 11 ans vit avec un morceau de savate coincé dans les pieds...

L'histoire est pour le moins incroyable. Mais vraie. Tout commence en juillet. Yan Cupidon, 11 ans, se blesse au pied gauche en jouant dans sa cour, à Petite-Rivière. Après plusieurs allers-retours à l'hôpital A. G. Jeetoo et deux hospitalisations, des médecins du privé ont finalement découvert - après cinq mois - qu'il avait un morceau de sa savate en caoutchouc rester coincé sous son pied... Les parents ont porté plainte pour négligence médicale au poste de police des Casernes centrales, lundi.

Depuis, Christina Marday, la maman de Yan, est dans tous ses états. Elle ne comprend pas comment une telle chose a pu se produire. "Li ti pe zwé kan enn féray inn rant dan so lipié. On l'a d'abord conduit au centre de santé de Petite-Rivière où ils lui ont fait un pansement." Par la suite, l'enfant a été référé à l'hôpital Jeetoo pour des traitements. Mais les parents de Yan ont remarqué que quelque chose clochait. "La plaie ne guérissait pas et son pied a commencé à changer de couleur... "

Puis, à l'hôpital, on lui a une nouvelle fois nettoyé le pied, explique Christina Marday. Fait notable : la radiographie n'a décelé aucune trace d'un quelconque corps étranger sous le pied de son fils. "On m'a simplement dit qu'on avait découvert un abcès et qu'il fallait l'admettre." Une série de traitements plus tard, Yan est autorisé à rentrer à la maison mais il souffre toujours. Il retourne à l'hôpital Jeetoo, où il est admis cette fois pour une intervention chirurgicale car la plaie s'est davantage infectée. Il y passera plusieurs jours...

De retour à la maison, l'enfant ne va toujours pas bien. Exaspérés, désespérés, ses parents décident alors de se rendre dans une clinique privée. C'est là qu'on découvre que "ti éna enn bout savat kinn res dan so lipié dépi ki li ti blesé"... Les médecins l'ont enlevé. Depuis, Yan se remet petit à petit. Hors d'elle, Christina affirme qu'elle trouve aberrant le fait que l'hôpital n'ait pas vu le bout de savate. Son mari et elle ont ainsi décidé de porter plainte pour négligence médicale. "Nous devons aussi rencontrer le surintendant de l'hôpital. On le fera d'ici vendredi."

Du côté du ministère de la Santé, on indique qu'une enquête a été initiée dans le cas de Yan.