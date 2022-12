Egypte: Al-Sissi arrive à Washington

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé à Washington où il doit participer au Sommet Etats-Unis/Afrique 2022, à l'initiative du président américain Joe Biden.

Le Sommet durera trois jours avec la participation de 49 dirigeants africains.

Le chef de l'Etat se penchera, durant le sommet, sur les sujets qui intéressent les pays africains à la lumière des défis mondiaux actuels, ainsi que sur le renforcement de la coopération américano-africaine pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire, a déclaré le porte-parole de la Présidence, Bassam Rady.

Le président insistera également sur l'intégration des pays africains à l'économie mondiale pour profiter des avantages et des opportunités qu'elle offre en faveur du développement économique, du transfert de la technologie et de l'attrait des investissements étrangers, a ajouté le porte-parole.

M. Al-Sissi doit rencontrer de hauts responsables américains et discuter du renforcement des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun, a indiqué Rady.

Le président doit également s'entretenir avec une élite d'hommes d'affaires américains pour examiner les moyens d'impulser la coopération dans les domaines économique, commercial et des investissements.

Des entretiens sont de même prévus entre le raïs et les chefs d'Etats et de gouvernements participant à cette rencontre, a fait savoir le porte-parole.

Le sommet de Washington donne une impulsion aux relations américaines avec les pays du continent africain

Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Rady, a déclaré que le sommet USA-Afrique, qui se tient actuellement à Washington, donnerait une impulsion aux relations américaines avec les pays du continent africain.

Il a souligné l'importance du sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique, qui est le deuxième sommet du genre, alors que le premier sommet s'est tenu en 2014 au Maroc.

Il a indiqué que l'intervalle entre les deux sommets était long compte tenu de la propagation du coronavirus et des élections américaines.

Le sommet USA-Afrique se focalise sur l'aide des pays africains à faire face aux répercussions de la crise économique mondiale, notamment la fourniture de la nourriture, les prix de l'énergie et les moyens de s'adapter aux exigences de la lutte contre le changement climatique et le soutien des pays africains à s'orienter vers les énergies nouvelles et renouvelables.

Le sommet aborde également les questions de développement et de sécurité et les moyens de faire face aux répercussions de la crise russo-ukrainienne et aux conséquences de la pandémie de Coronavirus, a-t-il dit.

Al-Sissi affirmera l'importance d'intégrer le continent à l'économie mondiale

Le président Abdel Fattah Al-Sissi insistera, demain, lors de son allocution devant le Sommet Etats-Unis/Afrique tenu actuellement à Washington, sur l'importance d'intégrer les pays du continent à l'économie mondiale pour qu'ils puissent aimanter des investissements, se procurer les technologies de pointe, implanter des industries et faire face aux changements climatiques.

Le chef de l'Etat parlera de la stratégie égyptienne qu'il a exposée lors de la présidence de l'UA par l'Egypte, a déclaré le porte-parole de la Présidence, Bassam Rady.

La prise de parole de M. Al-Sissi évoquera donc les efforts déployés par l'Egypte ces dernières années en faveur des dossiers africains et sa vision à leur sujet (laquelle insiste entre autres sur la nécessité d'accroître les échanges commerciaux intra-africains, de construire des ponts et des routes et de mettre en place de voies terrestres, maritimes et aériennes pour atteindre cet objectif), a indiqué le porte-parole.