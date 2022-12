Madagascar: Cirque Momota - Noël avant l'heure pour les enfants

Les enfants auront droit à une fête inédite ce 18 décembre, juste une semaine avant Noël. Un spectacle à l'allure de cirque qui promet d'être grandiose leur sera spécialement dédié au Palais des Sports Mahamasina ce jour-là.

Il s'agit du Cirque Momota. Plusieurs artistes dont des acrobates traceurs et des professionnels du cirque de Madagascar tels que l'Aleas des Possibles, entre autres, se partageront la scène avec Momota, le clown que les enfants connaissent déjà par cœur. Momota et toute sa compagnie, seront sur scène pour en mettre plein la vue à leurs jeunes spectateurs, à travers leurs talents d'acrobates, de prestidigitateurs, de jongleurs... Fait inédit, Momota et sa compagnie feront également participer des enfants à ce spectacle. Un grand casting a d'ailleurs été fait, en octobre dernier, en vue de la préparation et l'exécution de ce spectacle, durant lequel toutes personnes de talent de 10 à 45 ans ont été appelées à faire preuve d´inventivité.

Momota et sa compagnie ne manqueront pas de faire participer les jeunes spectateurs à des jeux comme ils le font à chaque fois, pour leur faire plaisir. Cette fois-ci, Spiderman, le Joker, Aladdin, Mickey et tous les principaux personnages de dessins animés et de films, adulés par petits et grands seront de la partie pour apporter leur grain de sel au show. Un stand de face-painting sera aménagé pour permettre aux enfants qui le souhaitent de ressembler à leur idole le temps de la fête. Ce spectacle dominical débutera à 14h30 pour plus de trois heures de fête.

Mais les parents accompagnant leurs petits auront également leur part de plaisir, puisque l'écran géant utilisé durant le spectacle retransmettra directement la Finale de la Coupe du Monde de football vers 18 heures.