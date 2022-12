Madagascar: Concert de midi - " International Carol Suites " avec Hiraitra

Désormais, les jours qui restent avant Noël se comptent sur les doigts de la main. À l'Institut français de Madagascar, la semaine ne déroge pas aux festivités.

Pour son dernier concert de midi de cette année, une traversée de l'Atlantique pour Noël avec Hiraitra. Le public aura l'occasion de ressentir la magie de Noël le 20 décembre à l'Ifm Analakely. Dirigé par Dominique Rakotonirina avec Antsa Ratsimba au piano, l'ensemble vocal sera en représentation de l'international Carol Suites de Mark Hayes.

À savoir que l'ensemble vocal Hiraitra est une association à but non lucratif qui a été créée en février 2015 par deux grands passionnés de chants lyriques, Natacha Rajemison et Dominique Rakotonirina. Tous deux ont rassemblé des chanteurs de différentes chorales et des sortants d'institutions de musique classique pour former l'ensemble vocal.

Dans sa création, Hiraitra a su éblouir son public tant par sa technique vocale que par ses prestations elles-mêmes. Et l'ensemble vocal se propose de réaliser au moins deux événements par an. Son objectif est de participer à la vulgarisation de la musique classique et de partager cette passion.