Madagascar: Médiature de la République - 474 doléances reçues de juin 2021 à septembre 2022, les problèmes fonciers en tête de liste

La Médiature de la République a présenté son rapport annuel, hier. L'organisme donne des recommandations à l'endroit des autorités étatiques.

" Les doléances relatives aux problématiques des litiges fonciers démontrent qu'il y a des dysfonctionnements majeurs auprès du service foncier du pays ". Ce sont là les constats de Me Lala Ratsirahonana, médiateur de la République durant la présentation officielle du rapport annuel de son organisme à Anosy, hier. Constatation faite suite aux doléances reçues par la Médiature de la République entre le mois de juin 2021 et septembre 2022, a-t-on expliqué. En effet, sur les 474 doléances déposées auprès du bureau de cet organisme, " 97 concernent les problématiques relatives aux litiges fonciers ". Des soucis récurrents et majeurs qu'il conviendrait de régler si l'on se fie à la Médiature de la République. L'organisme propose ainsi plusieurs recommandations et des pistes de solutions aux décideurs étatiques afin de remédier à ces problématiques. Les problématiques liées aux pensions de retraite des fonctionnaires retraités suivraient de près celles du foncier avec 64 doléances reçues.

Hausse

La présentation du rapport de la Médiature de la République, hier, a démontré une tendance à la hausse des doléances reçues par l'organisme. Celles-ci sont, en effet, passées de 113 en 2018, 283 en 2019 à 474 entre juin 2021 et septembre 2022. Marquée par la pandémie de Covid-19, l'année 2020 en a enregistré 176. L'augmentation du nombre de doléances témoignerait, selon Me Lala Ratsirahonana, d'un " regain de confiance de la population envers l'organisme étatique d'écoute et de médiation ". Par ailleurs, l'exposé des contenus du rapport annuel suggère également que cette tendance à la hausse s'explique par les diverses réformes initiées au sein même de la Médiature de la République. Allant de l'ouverture du cabinet de l'organisme à divers domaines tels la sécurité publique à la mise en place du manuel de procédure en matière de collecte et de traitement des doléances ; en passant par le renforcement de la collaboration avec plusieurs parties prenantes. Ambitionnant de toucher plus de publics cibles et de s'ouvrir davantage aux Malgaches, la Médiature de la République entend s'étendre auprès des régions du pays. Objectif plus que louable compte tenu du contexte dans lequel la population malgache se trouve actuellement.