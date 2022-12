Madagascar: 11es JIOI - Le clan malgache rassure les îles sœurs

Les 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien se dérouleront du 25 août au 3 septembre 2023. La décision a été actée par les 7 îles membres du Comité International des Jeux, hier, au Novotel.

Madagascar met les bouchées doubles. Huit mois avant le coup d'envoi des Jeux des Îles de l'Océan Indien, tous les pays membres du CIJ, à savoir, les Comores, la Réunion, Maurice, Maldives, Mayotte, les Seychelles et Madagascar, hôte, se sont retrouvés au Novotel pour discuter de ce rendez-vous indianocéanique. Les dates du 25 août au 3 septembre 2023 proposées par Madagascar ont été validées par tous les acteurs. La partie malgache passe à l'offensive et rassure les îles sœurs participantes. Pour témoigner de l'engagement et de la volonté étatique, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, et Lova Ranoromaro, représentant le chef de l'Etat, ont honoré de leur présence l'ouverture de la réunion du CIJ. " Sous le leadership du président de la République Andry Rajoelina, notre gouvernement réitère, aujourd'hui, son entière détermination à accueillir les JIOI, matérialisés par l'approbation en Conseil des ministres du budget alloué. Certes, nous avons accusé un retard, mais la volonté est là et nous allons mettre les bouchées doubles. Nous allons honorer nos engagements dans les délais impartis. Nous ne cessons de vous remercier d'avoir porté le choix sur Madagascar à organiser les jeux. Le gouvernement malgache réaffirme ainsi sa volonté d'offrir un grand jeu digne d'un évènement sportif international en répondant aux attentes des îles sœurs ", a déclaré le patron du sport malgache.

Première place

Lors des deux précédentes éditions organisées sur le sol malgache, la Grande île a toujours relevé le défi et a remporté la première place. " En 2007, nous avons remporté 100 médailles d'or. Pour 2023, le ministère recherche toutes les stratégies pour remporter la première place à domicile. En plus de la préparation sur place avec l'appel à des experts internationaux dans les disciplines des jeux, plus de 100 athlètes partiront à l'étranger pour se préparer ", a continué Tinoka Roberto. Vu le nombre élevé de disciplines, qui est une grande première dans l'histoire des jeux, il y a les exigences techniques et pour impliquer la jeunesse, l'idée de délocalisation dans certaines villes s'avère nécessaire. 23 disciplines sportives sont proposées et quatre villes sont retenues à savoir Antananarivo, Mahajanga, Sainte-Marie et Fort-Dauphin. Les participants à la réunion effectueront la visite des sites à Mahajanga ce jour, notamment le nouveau Gymnase de 4 000 places en construction, la piscine de 1 000 places et le Gymnase du Complexe sportif en plus de la plage du village touristique.

Village-Hôtel

Selon les dires de Siteny Randrianasoloniaiko, président du comité olympique malgache, Thomas Bach, président du Comité International Olympique sera l'invité d'honneur de ces 11es Jeux des Îles à Antananarivo. Ce sera une grande première dans l'histoire des JIOI d'avoir le patron du CIO qui fait le déplacement. Le président du CIJ, le Seychellois Antonio Gopal, est ravi de cette organisation malgache. " Nous sommes là pour vous apporter une assistance. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais Madagascar peut y arriver, comme ce fut le cas avec les précédentes éditions ". Comme en 2019 à l'île Maurice, les délégations seront hébergées dans des hôtels étoilés, et non dans un village des jeux. Les règlements techniques et généraux de toutes les disciplines sortiront d'ici à vendredi à la fin de la réunion du CIJ.

Les sites de compétition

ANTANANARIVO

Complexe Sportif Vontovorona

Handball, badminton, tennis, football

Gymnase Ankorondrano

Judo, haltérophilie

Palais des Sports de Mahamasina

Basket-ball

Petit Palais

Lutte

Terrain de l'ACSA

Tennis

COT à Ilafy

Hippisme

Boulodrome Fitaratra Tanjombato

Pétanque

Kianja Makis

Rugby

Stade Municipal d'Alarobia

Athlétisme

MAHAJANGA

Plage village Touristique

Beach-volley - Beach-soccer

Gymnase Complexe sportif

Taekwondo, karaté

Gymnase Mangarivotra

Volley-ball

Piscine Olympique Ampisikina

Natation, handi natation

SAINTE-MARIE

Voile

FORT-DAUPHIN

Surf.