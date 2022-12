Madagascar: Changement climatique - Une journée parlementaire organisée

La lutte contre le changement climatique devient une affaire nationale étant donné qu'aucun secteur d'activité n'est épargné. Afin de contribuer à cette lutte, une journée parlementaire sur le changement climatique a été organisée, hier, au Sénat à Anosy.

Cet événement a été présidé par le sénateur Dinaraly Odilon Tiandaza. C'était une opportunité pour les sénateurs de Madagascar et le staff du ministère de l'Environnement et du Développement durable de faire le point sur la situation concernant les impacts du changement climatique dans le pays et les mesures prises au niveau national. Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés lors de cette journée parlementaire. On peut citer, entre autres, le cadre général sur les changements climatiques et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation et d'atténuation à Madagascar ainsi que les questions relatives aux contributions déterminées au niveau national.

Les questions relatives au mécanisme REDD+ et bien d'autres systèmes visant à accéder au crédit carbone et aux finances climatiques, ont également été soulevées. Pour sa part, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, s'est personnellement engagé à apporter la contribution de son institution aux efforts nationaux contre le changement climatique, pour ne citer que la mise en œuvre du projet de reforestation à grande échelle. Il est à rappeler que le Sénat travaille en étroite collaboration avec le ministère de tutelle dans ce sens. Les deux parties viennent de coopérer lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en Egypte, le mois dernier.