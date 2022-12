Madagascar: Compétences informatiques - L'IFC soutient Madagascar pour la formation

6 000 personnes sont visées dans un projet qui sera piloté par le ministère du développement numérique, de la transformation numérique, de la poste et des télécommunications pour développer les compétences numériques et créer des emplois.

Pour soutenir la transformation numérique à Madagascar et contribuer à la création d'emplois de qualité, International Finance Corporation (IFC) du groupe de la Banque mondiale et le ministère malgache du Développement numérique, de la Transformation numérique, de la Poste et des Télécommunications ont annoncé, mardi dernier, un partenariat visant à améliorer l'accès à la formation aux compétences informatiques avancées et spécialisées dans le pays. Dans le cadre de ce partenariat, l'IFC travaillera avec le gouvernement malgache et l'industrie locale pour définir les types de compétences numériques avancées dont le pays a le plus besoin, concevoir le programme d'études et attirer des fournisseurs internationaux de technologies éducatives pour travailler avec les institutions locales et les universités malgaches afin de dispenser la formation.

6 000 personnes

" Le projet de compétences numériques arrive à point nommé car il permettra de dispenser des formations avancées en informatique afin de renforcer le capital humain à Madagascar et de soutenir la croissance de l'écosystème numérique, " a déclaré, mardi dernier, Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation numérique, des Postes et des Télécommunications à l'occasion de la cérémonie de signature du projet dans son bureau à Faravohitra. " Le projet s'aligne sur l'engagement du gouvernement à mieux se préparer à l'économie numérique en développant les compétences numériques nécessaires et en modernisant son administration pour améliorer la prestation de services, stimuler la croissance économique et créer des emplois indispensables " poursuit-il. Le projet vise à former 6 000 personnes, dont des employés du secteur public et du secteur privé, et des jeunes, en deux ans dans des professions informatiques telles que le développement de logiciels, l'architecture en nuage, l'ingénierie des données et la cybersécurité. La formation s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux plan de transformation numérique de Madagascar, qui prévoit la numérisation des services publics pour améliorer leur qualité et leur accès. Au moins un quart des personnes formées seront des femmes.

Normes internationales

Le projet sera mis en œuvre selon un modèle de collaboration public-privé. L'Institut pour l'avenir de l'éducation du Tec de Monterrey et Mercer, deux leaders mondiaux du développement des compétences et de la formation, superviseront la formation, en veillant à ce qu'elle soit conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques mondiales. " Le projet de compétences numériques change la donne à Madagascar car il offre l'occasion d'équiper la jeune population malgache des compétences numériques les plus avancées, telles que le codage de la cybersécurité, qui répondront aux demandes en forte croissance et en évolution du marché du travail, et soutiendront l'activité économique, " a annoncé Marcelle Ayo, responsable Pays IFC pour Madagascar, à l'occasion de la cérémonie de signature de mardi dernier. En accélérant la transformation numérique, Madagascar pourrait créer environ 140 000 nouveaux emplois liés aux compétences numériques dans neuf secteurs d'ici à 2027, dont l'habillement, l'agroalimentaire et le tourisme, selon une analyse de IFC. La même analyse a, également, révélé que le secteur de l'externalisation des technologies de l'information et du traitement des affaires, qui connaît une croissance rapide à Madagascar, devra embaucher environ 7 500 professionnels de l'informatique chaque année au cours des cinq prochaines années.