Soudan: Directrice Générale de SUNA souligne l'importance de préserver les principes et valeurs de nation

Khartoum — La Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Fikria Abayazid, a souligné l'importance de préserver les principes de la nation, d'affirmer son message, de soutenir son identité, d'exprimer son ambition et ses valeurs de base, ainsi que de gérer la diversité au Soudan.

Dr. Fikria a appelé à la promotion du concept d'unité nationale, appel à la paix, à l'unité de classe, au renoncement à l'intolérance et à la création d'une opinion publique nationale éclairée qui soutient les questions de construction des citoyens.

La Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Fikria Abayazid a passé en revue, dans un papier durant la deuxième session de la réunion des directeurs des bureaux de la SUNA dans les Etats à la salle du Palais des Hôtes à Wad Madani, Etat d'Al-Gazira, intitulé (SUNA.... une vision nouvelle et renouvelée vers la réalisation du développement et de la propagation), la compatibilité de la SUNA et son bénéfice d'essor technique que le monde a connu, et de la liaison des bureaux des États avec le Centre d'équipements modernes compatibles.

Elle a souligné la présence proche de la (SUNA) à chaque événement avec une analyse objective et précise à travers les différentes formes éditoriales.

Elle a exhorté les bureaux de la SUNA dans les États à rivaliser avec les initiatives et les scoops journalistiques, affirmant l'excellence des nouvelles de la SUNA dans les États, appelant à l'adoption d'initiatives médiatiques pour augmenter la production et la productivité et faire face aux défis avec des solutions positives aux problèmes de sécurité ou tribaux, à travers des rapports, des dossiers et des déclarations de presse.

La directrice du département des États à la SUNA, a dit : "Nous savons que les bureaux des Etats travaillent dans des conditions très difficiles", et a ajouté, "les efforts doivent être concertés entre le centre et les Etats", soulignant que les bureaux des Etats sont la plus grande source d'informations de la (SUNA), affirmant le travail sur la fourniture de locaux permanents pour les bureaux de la SUNA dans les Etats.

Pour sa part, le Directeur du Bureau de la SUNA dans l'Etat du Nil Bleu, Osama Mohamed Al-Haga, a indiqué les circonstances difficiles dans lesquelles les Etats de la SUNA travaillent, demandant dans le papier qu'il a présenté au forum (Les Etats et leur vision vers la réalisation développement et la propagation), en soulignant l'importance de donner des opportunités de formation et la fourniture aux bureaux de la SUNA dans les Etats des équipements et de la logistique nécessaires, appelant à l'allocation d'un budget intégré pour les bureaux de la SUNA dans les Etats.