Seychelles: Le pays délivre les premiers permis pour l'aquaculture

Six investisseurs locaux ont reçu leurs licences pour la recherche et le développement, de l'aquaculture, rapprochant les Seychelles de la réduction de ses importations de certains fruits de mer.

Les licences ont été présentées aux investisseurs lors d'une cérémonie mercredi par le directeur général par intérim de la Seychelles Fishing Authority (SFA), Phillipe Michaud, et le directeur général adjoint, Ashik Hassan.

Le ministre pour la Pêche, Jean François Ferrari, a souligné qu'il s'agissait d'une étape importante pour le deuxième pilier économique des Seychelles - la pêche - et une fois que l'aquaculture battra son plein, la nation insulaire pourra faire ce qu'on appelle la substitution des importations.

"Cela nous permettra de remplacer les produits importés par ceux produits localement. Cela nous permettra de conserver les devises qui autrement sortiraient du pays. Les ressources naturelles dont nous disposons sont actuellement sous pression et grâce à l'aquaculture, nous allons également être en mesure de soulager cette pression dans une certaine mesure", a déclaré M. Ferrari.

Il a ajouté que "l'un des effets positifs secondaires qui se produira est que les restes de poisson qui finissent actuellement à la décharge pourront être transformés en nourriture pour poissons pour les espèces produites par l'aquaculture, devenant une économie circulaire qui profitera à beaucoup de gens."

Dans le cadre des licences délivrées, quatre investisseurs pourront effectuer des recherches, des essais et une production pilote de concombre de mer, de spanner crabe, de crabe de vase et d'huître de roche. Deux autres licences couvrent la production de crevettes et d'holothuries. Un investisseur, en plus de sa licence de production, a également obtenu une licence d'écloserie et de pépinière. Les licenciés bénéficieront d'un délai de grâce de trois ans.

Six investisseurs locaux ont reçu leurs licences pour la recherche et le développement, l'écloserie et la pépinière et la production dans le secteur de l'aquaculture aux Seychelles.(Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

L'un des investisseurs, Harmony Investments, se penchera sur la recherche sur la reproduction des concombres de mer dans des réservoirs pour produire des juvéniles qui seront soit relâchés dans la nature dans le cadre d'un processus appelé élevage en mer, soit destinés à la production commerciale.

"La recherche a commencé grâce à une subvention de SeyCCAT introduite en 2019. Grâce à la recherche, nous avons constaté qu'elle apportera également des solutions pour les personnes qui sont actuellement impliquées dans ces pêcheries ainsi que pour l'environnement. Il y a aussi l'aspect commercial, où nous envisageons de nous aventurer ", a déclaré Christopher Lespoir de Harmony Investments.

L'holothurie est une espèce à forte valeur marchande et très demandée à l'échelle mondiale, en particulier sur le marché asiatique.

S'adressant à la presse, le responsable de l'aquaculture à la SFA, Aubrey Lesperance, a déclaré que huit autres investisseurs recherchent des licences, dont certaines impliqueront la pisciculture.

"La pisciculture est beaucoup plus délicate et difficile. Les investisseurs avec lesquels nous travaillons cherchent à élever le vivaneau de mangrove et le vivaneau rouge. Il y a des sociétés étrangères qui se penchent sur l'albacore", a déclaré M. Lesperance.

Il a souligné qu'il existait également d'autres espèces de poissons avec lesquelles la SFA aimerait que les investisseurs s'aventurent dans l'aquaculture.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'aquaculture est toujours l'un des secteurs de production alimentaire à la croissance la plus rapide au monde.

"Nous avons assisté à une évolution vers une utilisation plus durable de nos précieuses ressources océaniques, de plus en plus d'entreprises s'aventurent dans l'aquaculture ailleurs. Maintenant, nous voulons nous assurer que les Seychelles ne manquent pas cette grande opportunité d'exploiter également cette opportunité commerciale durable, " a déclaré M. Ferrari.