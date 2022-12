Niger: Rayhanatou Altine Samey, première doctoresse nigérienne en neurosciences

La nigérienne Samey Altine Rayhanatou, à peine 27 berges consumées, est au firmament. Elle a reçu les félicitations du jury le 06 décembre 2022 pour sa thèse sur la maladie d'Alzheimer à la faculté de médecine de Tours.

Elle devient la première Docteur en neurosciences du Niger. Un parcours remarquable pour cette jeune dame qui déborde d'ambitions. La nigérienne Dr. Rayhanatou Altine Samey a fait des études en biologie à Oujda grâce à une bourse du gouvernement marocain. Puis, elle sort première d'un concours de neurosciences organisé par l'Université de Marrakech. Deux ans plus tard, direction: la France pour y faire un Master. Ne comptant point s'arrêter en si bon chemin, elle enchaîne avec trois années de thèse sur des pistes de diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

"Aujourd'hui, la plus grande problématique, c'est que l'on a une phase asymptomatique qui dure plusieurs décennies. Lorsque le patient a les premiers symptômes, il est déjà trop tard, la maladie est irréversible et les traitements sont seulement à visée symptomatique. "Sur Twitter, la doctoresse Rayhanatou Altine Samey pose fièrement avec sa thèse. " Durant mon parcours, j'ai eu plusieurs remarques que je pouvais avoir de l'ambition, mais pas trop, me contenter du Master et non de poursuivre des études doctorales, raconte la jeune docteur. Donc, il était important pour moi de préciser que je suis la première doctorante du Niger et que je suis une femme. "