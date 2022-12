Angola: La Première Dame appelle à des ressources pour la prévention du cancer

Washington — La Première Dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a considéré, mercredi, à Washington DC, fondamentale "la mobilisation de plus de ressources pour la recherche et la prévention du cancer chez les filles et les femmes du continent africain".

S'exprimant lors d'un panel présidé par la Première dame des États-Unis, Jill Biden, pour les Premières dames africaines, Ana Dias Lourenço a déclaré qu'il y avait un besoin de soutien aux pays africains pour mettre en œuvre des programmes de recherche et de surveillance épidémiologique, créer une base de données (Registre du cancer basé sur la population), pour la définition de stratégies fondées sur des preuves scientifiques, en vue de contrôler la maladie.

La réunion qui s'est tenue en marge du Sommet États-Unis-Afrique s'est penché sur le thème "Faire tomber les barrières à l'accès des femmes et des filles au traitement du cancer ", avec des présentations de Pepfar, de la société pharmaceutique Roche et du médecin et PDG du groupe BHE, Melissa Clarke Bruce.

Les conférenciers ont parlé des facteurs de risque, des mesures préventives, du diagnostic et du traitement du cancer, en particulier du cancer du sein et du col de l'utérus.

L'événement a réuni, au Kennedy Center, les Premières Dames d'Angola, du Mozambique, de la Sierra Leone, du Ghana, de la République Démocratique du Congo, du Botswana, de la Namibie, de la Guinée Equatoriale, du Cameroun, du Gabon, du Libéria, de Madagascar, de l'Ethiopie, et le mari de la Vice-présidente américain, Doug Emhoff.

Lors de sa présentation, la Première Dame des États-Unis a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le cancer, ajoutant que son pays encouragera les initiatives visant à réduire le " fardeau du cancer " en Afrique, avec le soutien du gouvernement et des partenaires du secteur privé.