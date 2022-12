Angola: Le Parlement angolais approuve la Loi d'Amnistie

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé ce jeudi, définitivement, la proposition de Loi d'Amnistie, une initiative législative du Chef de l'État, avec 120 voix pour, aucune contre et 82 abstentions.

Le vote global final sur le Diplôme a eu lieu lors de la 1ère réunion plénière extraordinaire, faisant référence à la 1ère Session Législative de la Ve Législature de l'Assemblée Nationale.

Avec l'approbation de ce diplôme, tous les crimes de droit commun avec des peines de prison allant jusqu'à huit ans, commis par des citoyens nationaux ou étrangers entre le 12 novembre 2015 et le 11 novembre 2022, seront amnistiés.

Les crimes militaires passibles de peines de prison pouvant aller jusqu'à huit ans seront également amnistiés, à l'exception des crimes intentionnels commis avec violence ayant entraîné la mort.

Les agents de crimes non visés par la Loi en question et qui auront été condamnés par une décision définitive et sans appel verront leurs peines graciées en 1/4.

La loi exclut, entre autres, les crimes intentionnels commis avec violence, le blanchiment d'argent, la corruption et le détournement de fonds, le trafic d'êtres humains et d'armes et l'aide à l'immigration clandestine.

Le Diplôme, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 47ème anniversaire de l'Indépendance nationale, vise à faire en sorte que cet acte commémoratif soit reflété dans l'ordre social établi, sans exclure les citoyens privés de liberté, en leur accordant des nouvelles opportunités politiques, sociales et de réinsertion sociale et familiale.

L'approbation du document a reçu des votes favorables des groupes parlementaires du MPLA, du mixte PRS et FNLA et de la représentation parlementaire du PHA. Cependant, le groupe parlementaire de l'UNITA s'est abstenu.